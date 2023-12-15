國民黨大選戰略 南侯北趙阻賴蕭南票北補

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康昨分進合擊，侯前進高雄，今到雲林，重心放在南台灣。趙少康昨早先到新北三峽掃街，中午與青年學子及藝人郭子乾詼諧對談，下午到桃園，晚上接受網紅館長專訪。侯康一南一北，前進南台灣、鞏固北台灣，實踐侯康配成軍之初宣布的「南侯北趙」戰略。

南侯北趙衝刺選票，侯友宜強打政見牌，爭取中間選民。侯友宜宣示，一千五百萬青年購屋免頭期款、公立國小課後照顧全面免費會列為優先政策，當選後明年立即實施，用最快速度開辦。

侯對於執政者的檢驗也絲毫不放鬆，外傳民進黨總統候選人賴清德曾在二○一○年底知悉首屆議長賄選，侯友宜昨五問賴清德「很多事情，賴清德到底是真的不知道？還是假的不知道？抑或全部當作不知道？難道這樣就沒事了嗎？大家就會放過你了嗎？」呼籲賴清德站出來講清楚。

藍營輔選人士指出，過去國民黨是「北票南補」，但侯友宜是土生土長南部人，土親人也親，最後一個月，由侯友宜征戰南部，全力阻斷賴蕭「南票北補」意圖，要縮小藍綠在南部的差距。綜合近來民調，南台灣確為藍營亟需搶救之處，侯陣營重兵壓在南台灣，運用侯友宜一口流利台語優勢，拉近與南台選民距離。

侯友宜十二月行程幾乎全在南部，且皆為藍營弱勢區，例如台南、高雄、屏東，透過大規模掃街爭取支持，也計畫透過長住南部，攻進綠營優勢區，鬆動綠營板塊，將民眾對「一黨獨大」的不滿凝聚起來，達成政黨輪替。

侯競總召集人曾銘宗證實，侯康配在雲嘉南、高屏皆落後賴蕭配，如何在最後一個月，縮短在南台灣與賴蕭配間的差距，讓賴蕭配的南票不足北補，將是能否促成政黨輪替的重要關鍵。

【記者楊正海、邱書昱、林佳彣、張曼蘋、江婉儀／連線報導】日前在南部助選颳起旋風的台北市長蔣萬安說，國民黨在基北北桃領先，中南部較辛苦，最後卅天要拓展中間和年輕選票。藍營人士說，國民黨確實有「北強、南弱、缺青年」的老問題，最後關鍵時刻由侯友宜主攻中南部，趙少康全力拓展桃竹苗在內的北部，並在國民黨多場造勢中和各縣市長合體，相信有機會完成多數選民期待的政黨輪替。

國民黨北市立委候選人徐巧芯說，藍綠民調顯示在誤差範圍內的三個百分點，約卅至五十萬票，台商跟海外華僑差不多卅萬票，國民黨首席不分區立委候選人韓國瑜可扮演重要角色，吸引華僑回國投票；中間和年輕選民對蔣萬安及台中市長盧秀燕、不分區立委候選人柯志恩與謝龍介很有感，他們賣力助選也有助吸引中間與年輕選票。

侯友宜選辦發言人江怡臻表示，「青年侯康貸，購屋免頭款」及六至十二歲課後輔導免費政見，受到很多年輕人和年輕父母重視，勝選後會以最快速度開辦。

商品推薦