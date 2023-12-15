賴清德催基本盤 本命區衝選票

二○二四總統大選進入倒數，近來民調顯示民進黨賴蕭配在雲嘉南、高屏澎取得優勢，國民黨侯康配則在北北基、花東離島持續領先。民進黨選舉幹部指出，這一次大選的最後關頭仍會上演藍綠對決，賴清德必須在南高屏地區衝出高票才能「南票北補」。

歷次大小選舉，台灣南部一直是民進黨鐵票區，賴清德曾任台南市長，加上所屬新潮流系在台南、高雄、屏東深耕多年組織穩固，民進黨人士認為，未來最大目標即是集中選票讓民進黨基本盤全部開出來，如此就算北部青年選票不占優勢，仍可「南票北補」，這也是民進黨歷年大選趨勢。

不過民進黨選舉幹部分析，雖然南部一直是民進黨優勢區，但南部選民「看黨也看人」，並不是只要民進黨推人就無往不利。像二○一八年民進黨推出的高雄市長參選人陳其邁意外輸給國民黨推出的韓國瑜，當時市民希望市政有新氣象，跌破眾人眼鏡。而二○一八及二○二二年台南市長選戰中，黃偉哲的得票也沒有當初賴清德高。

賴清德上月初從台南出發成立全台第一個競選總部，號召本命區的支持者再度衝出全台最高得票率。

黨內立委表示，南部向來是民進黨優勢選區，賴清德出身台南，要想辦法把選票催到最高。

另外，民進黨輔選幹部認為，趙少康代表「知識藍」，對北部選民的確有吸引力，民進黨在雙北、桃園及台中區域立委勢必要全力警戒「趙少康效應」。他認為民進黨在雙北地區立委席次若維持平盤就算贏，因為有趙少康加持，深藍跟知識藍歸隊，民進黨在激戰區打得比之前更激烈。

民眾黨總統候選人柯文哲也有「跨越濁水溪」計畫，但柯在南部聲勢不如侯友宜，民進黨選舉幹部指出，國民黨有組織、有基層，在全國還有十四個執政縣市，民進黨一直鎖定侯友宜為主要對手，也預估在藍綠基本盤歸隊後，侯才是最後對決目標。

賴競選總幹事潘孟安說，賴蕭配選情穩定領先，選戰最後衝刺會較著重陸戰，以多衝出百分之五的選票為目標。

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