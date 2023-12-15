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前親信爆料 賴知情2010台南議長賄選

聯合報／ 記者邵心杰莊曜聰丘采薇／連線報導
台南市議會前議長賴美惠（右）涉嫌詐領助理費234萬7200元，檢方依涉利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴。圖／本報資料照
台南市議會前議長賴美惠（右）涉嫌詐領助理費234萬7200元，檢方依涉利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴。圖／本報資料照

媒體報導民進黨總統候選人賴清德的前親信王敏行，在時隔十多年後出面爆料，二○一○年引見參選議長的賴美惠認識前議長黃郁文，經黃郁文涉嫌向議員買票賄選，時任市長的賴清德都知情。台南檢調昨稱已收到相關檢舉，並分案調查。

賴美惠回應，她已從政壇引退，且參政都是為地方福祉，總統大選快到了，希望能回歸外交、經濟、民生，而不是糾結在過往的恩怨情仇。

另一名關鍵人物前議長黃郁文因涉及和順寮農場開發工程弊案，一、二審時，他被依不違背職務收賄罪判刑廿年，更一審改判十四年，二○一九年三月間最高法院駁回上訴定讞。不過，黃郁文廿年前因涉及安南區安中路土地道路徵收弊案，二○一四年被判刑四年，即棄保潛逃未到案執行，同年九月被台南地檢署發布通緝迄今。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，每次的台南市正副議長選舉，檢調單位都會立案調查，這樣的爆料顯然就是為了影響選舉的假爆料，賴美惠沒有涉及任何賄選。

賴美惠詐助理費 認罪求緩刑

此外，前議長賴美惠被控詐領二百卅四萬助理費，檢方依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪將她、陳姓弟媳等五人起訴，台南地院昨審理，賴美惠等人均「認罪」。

賴女的律師說，賴美惠於檢方偵查中繳回犯罪所得，依法可獲一次減刑機會，另她擔任縣市合併第一屆議長，因廣設服務處及議長紅白帖支出需求，再加上議長自砍百分之廿五特別費，雖使用該款項於法不符，但非中飽私囊，希望法官再給予第二次減刑並緩刑。

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