快訊

超商年菜大戰 回饋、折扣連發 消費者可省上千元

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

跆拳道／羅嘉翎喜獲巴黎奧運門票 先安心養傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三腳督激戰！2024總統選舉即時開票 最新票數、資訊一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統立委大選今（13） 日登場，正副總統選舉，藍綠白三腳督戰況激烈。圖／聯合報系資料照
2024總統立委大選今（13） 日登場，正副總統選舉，藍綠白三腳督戰況激烈。圖／聯合報系資料照

2024總統立委大選今（13） 日登場，正副總統選舉，藍綠白三腳督戰況激烈，開票結果於下午4點起陸續透過計票系統回報，《聯合新聞網》提供即時開票訊息、讓你掌握最新票數票數及相關資訊。

第16任總統、副總統共有三組候選人登記參選，分別是民眾黨籍柯文哲吳欣盈，民進黨籍賴清德蕭美琴，國民黨籍侯友宜趙少康，於今日上午8點至下午4點，與第11屆立法委員選舉一同舉行投票，並於結束後進行開票作業。

➔想看藍白綠三腳督最新戰況嗎？請點選開票實況專區

《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，投票時請記得帶上「3寶」——身分證、印章（可以手印、簽名替代）、投票通知單，投票所地點可察看投票通知單，也可在中選會網站查詢。本次投票將可領總統票、政黨票、立法委員票共計3張票，切記勿攜帶手機、攝影器材，或穿帶有候選人、政黨標誌衣物，並做出亮票、撕毀、攜出選票等行為。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 柯文哲 趙少康 蕭美琴 吳欣盈

延伸閱讀

吳欣盈天母開講近全台語 群眾喊「you are the best」她靦腆回應

允諾當選後推內閣制 趙少康：一年內沒推「副總統辭職不幹」

辯論用英文 趙少康：選美國總統副總統還是中華民國的

副總統候選人英文辯論？遭綠點名稱會累死 趙少康回應了

相關新聞

太緊張？蕭美琴新北永平國小投票忘帶身分證

今天是投票日，民進黨副總統候選人蕭美琴上午陪完蔡英文總統投完票後，到新北永和永平國小投票，吸引不少民眾向她打招呼，不過蕭...

影／賴清德回台南投票 投完去哪？笑回「有一連串的會要開」

今天是總統、立委投開票日，民進黨總統候選人賴清德一早到台南市安平國中投票，他除請國人踴躍投票，珍惜得來不易的民主，並表示...

柯文哲投票稱昨晚睡得很好 陳佩琪爆料：睡到打鼾

民眾黨總統候選人柯文哲今天與妻子陳佩琪到台北市金甌女中投票，柯文哲表示，平常心，前一晚睡很好。陳佩琪說，可能最近掃街比較...

大選決戰今投票…侯喊對決 賴不忘本 柯喊改變

二○二四總統大選今天投票，藍綠白三黨昨晚選前之夜造勢催票。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德在新北市板橋隔空拚場，侯友宜表示，這是他和賴清德「一對一的對決」，呼籲選民集中選票，讓政黨輪替。賴清德強調，過去八年選對了，也選擇了正確的國家路線，「命運完全掌握在我們自己手上」。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲，「用選票證明台灣不是只有藍綠」，改變國家翻轉未來。

三腳督激戰！2024總統選舉即時開票 最新票數、資訊一次看

2024總統立委大選今（13） 日登場，正副總統選舉，藍綠白三腳督戰況激烈，開票結果於下午4點起陸續透過計票系統回報，《聯合新聞網》提供即時開票訊息、讓你掌握最新票數票數及相關資訊。

柯文哲偕夫人陳佩琪 一早8點在金甌女中投票

投票日一早，湧入不少選民排隊投票，民眾聽從選務人員的指示，依序排隊等候投票，早上8點出頭，民眾黨總統候選人柯文哲偕同夫人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。