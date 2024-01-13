聽新聞
test
0:00 / 0:00
三腳督激戰！2024總統選舉即時開票 最新票數、資訊一次看
2024總統立委大選今（13） 日登場，正副總統選舉，藍綠白三腳督戰況激烈，開票結果於下午4點起陸續透過計票系統回報，《聯合新聞網》提供即時開票訊息、讓你掌握最新票數票數及相關資訊。
第16任總統、副總統共有三組候選人登記參選，分別是民眾黨籍柯文哲、吳欣盈，民進黨籍賴清德、蕭美琴，國民黨籍侯友宜、趙少康，於今日上午8點至下午4點，與第11屆立法委員選舉一同舉行投票，並於結束後進行開票作業。
➔想看藍白綠三腳督最新戰況嗎？請點選開票實況專區
《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，投票時請記得帶上「3寶」——身分證、印章（可以手印、簽名替代）、投票通知單，投票所地點可察看投票通知單，也可在中選會網站查詢。本次投票將可領總統票、政黨票、立法委員票共計3張票，切記勿攜帶手機、攝影器材，或穿帶有候選人、政黨標誌衣物，並做出亮票、撕毀、攜出選票等行為。
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言