侯友宜高澎掃街開跑 朱立倫稱民調翻轉

國民黨總統候選人侯友宜掃街開跑，昨天連趕澎湖、高雄，陪同黨籍立委候選人造勢。國民黨主席朱立倫昨在中常會指出，自從「侯康配」成形後藍軍士氣大振，國民黨每天都有做內參滾動式民調，昨天已經來到黃金交叉，領先民進黨「賴蕭配」○點八個百分點，國民黨將持續戰戰兢兢，在年輕族群及南部選票更努力，爭取支持。

朱立倫指出，國民黨弱點很明顯，就在廿到四十歲年輕族群，目前在北北基、桃竹苗、中彰投民調都是領先的，可是雲嘉南、高高屏都明顯落後，必須要翻轉、必須要改變；國民黨要持續努力，必須要在未來的一個月翻轉南台灣。

立委選舉方面，朱立倫也盤點，到目前為止有十五席左右的激戰區，差距非常小，他已請秘書長黃健庭、組發會及各地方黨部做整體分析與檢討，盼立委席次務必達到極大化。

侯友宜昨天一早陪黨籍立委候選人吳政杰到馬公市北辰市場掃街拜票，並到澎湖天后宮參香，以及到澎湖救國團活動中心參加後援成立大會。先前替鴻海創辦人郭台銘在澎湖連署的前立委林炳坤、張端美夫妻，也現身力挺侯。

侯友宜下午出席侯康高雄競選總部後援會授證及座談會，他說，在最後關鍵的一哩路，「我是南部囝仔，最後大車拚當然要從南部開始」，「目前為止我們沒有贏，但我們團結，一定會贏！」

侯友宜隨後在高雄啟動全台車隊掃街行程，展開「高雄站出來、侯康在眼前」計畫，從人口數多達四萬人的高雄左營福山里出發，陪同第三選區立委候選人李眉蓁車隊掃街，沿途獲熱烈回應；傍晚侯友宜陪同第五選區立委侯選人黃柏霖到三民區吉林街夜市拜票，多名年輕支持者搶著與侯自拍，讓侯直說「感受到高雄鄉親的熱情」。

侯今天持續以車隊在旗山、阿蓮、路竹，下午在岡山、梓官、橋頭、大社等地掃街拜票。

侯友宜受訪指出，最低工資法是蔡英文總統八年前的政見，還說勞工是她心裡「最軟的一塊」，但八年來毫無作為，選舉才想到勞工，倉卒將最低工資法送立法院審查，實在讓勞工很「切心（台語心寒之意）」。他強調，自己的勞工政見，基本工資就是三萬三，並隨物價環境及國政財力來照顧勞工，不會像民進黨到選舉才騙選票。

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