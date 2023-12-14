專家觀選／黃旭田：目前司改標準太低了

總統大選，在野黨總統候選人侯友宜、柯文哲各提出司改主張。司法改革最重要的問題，端看政府把標準線畫在哪裡？目前的司法改革標準太低了，整體而言是有進步，但若要建立富有人性溫暖的司法體制，公平合理解決民眾的紛爭，那目前差得很遠。

二○一七年國是會議整理出許多不錯想法，後續要落實時，涉及各部會及制度決策，只做了半套。政府既要推動司改，就要決心和方法。

態度、品質及速度，是推動司改的關鍵。相較於卅年前，法官態度有變好，但如今當事人遭到冷嘲熱諷，案件遭置之不理，也絕非罕見。

司改會處理很多投訴案件，涉及開庭態度的案件占比高，有些法官或檢察官說出忽視當事人人性尊嚴的言語、未說明不調查的原因、對當事人冷嘲熱諷或強迫和解。

此外，裁判品質是整個司法制度的核心，台灣案件多、上訴率高，但是司法當局收窄上訴窄門，把老百姓拒之門外。我認為，案件太多真正原因是一審辦不好，導致人民上訴比率高，應加強合議庭以疏減訟源，強化一審法官審判量能。

現階段政府應以十年為期，調任最高法院及二審法院法官到一審，提升地方法院量能，這是司改必經陣痛期。此外，徵召非常任的律師擔任法官、擴大讓律師從事和解工作都是可能解方。

再者，目前民事訴訟沒有證據法則，而國內科學辦案的鑑定程序、步驟、方法及標準仍在研議，制度缺失勢必容易造成冤獄。

肉體的痛比較痛，還是心裡的痛比較痛？答案應該是都很痛，人家很痛就掛急診，司法卻慢慢來，以前我開過一個玩笑，說我們律師的手表只有年跟月，我想，痴痴地等是最大的悲傷。

（民間司法改革基金會董事長黃旭田口述，記者房荷庭整理）

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