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近日民調豬羊變色 沈富雄：藍營砲火應對準綠營的「保守戰」

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄斷言藍綠兩黨民調開始「豬羊變色」，國民黨最後一個月應將選戰砲火對準綠營主打的「保守戰」。圖為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴。本報資料照片
沈富雄斷言藍綠兩黨民調開始「豬羊變色」，國民黨最後一個月應將選戰砲火對準綠營主打的「保守戰」。圖為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴。本報資料照片

面對2024年總統大選僅剩下倒數一個月，前立委沈富雄在節目中分析民調斷言，藍綠兩黨的民調似乎開始「豬羊變色」，國民黨最後一個月應將選戰砲火對準綠營主打的「保守戰」，簡言之就是「兩尊神主走下台，六大困境解不開」，「光是這兩句話，國民黨就可以打一個月，把他們打得七葷八素」。

沈富雄12日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「因為這一波的民調跟過去有很大的不一樣，不只是第87波，第88波也開始突顯重要趨勢，我把重要的三波拿出來分析一下給大家看」，沈富雄認為美麗島第77波，「是柯文哲的最高峰，支持度高達22.3％」，「但藍白破了之後就完全沒救地一路往下跌」。

沈富雄再說，「此後美麗島8波民調，賴清德通通漲，柯文哲跌的通通跑到賴清德那邊，柯文哲的支持者是綠的多，藍白合破了就跑到民進黨那邊，這一歸隊不得了，就讓賴清德變成空前最高，並漲破40%。」他分析侯友宜在這8波民調中為持平，「我覺得國民黨完蛋了」。

沈富雄繼續說道：「誰知道美麗島第85波至87波民調，兩波民調豬羊變色，完全不一樣了，忽然之間第86波、87波賴清德掉下去了」。沈富雄說，是因為兩人主張相對保守，這才是國民黨要下手之處。

沈富雄向國民黨提出選戰策略建議，簡言之就是「兩尊神主走下台，六大困境解不開」，包括法理台獨和非核家園的神主，及居住不正義等困境，「光是這兩句話，國民黨就可以打一個月，把他們打得七葷八素」。

談及蕭美琴，沈富雄也在另一集《TVBS戰情室》認為，民進黨對她有很高的選舉期待，但蕭美琴與國內的連結「已經斷了太久」，對於國內的重要議題流於膚淺，目前的角色似乎也是「跟在賴清德後面」。在抽號次時更是講了「美德雙全、穩健向前」，沈認為，選民不會對只想保守穩定成長的候選人埋單，「這麼保守穩定就沒票了，如果要求現況，為何需要妳？何況妳的現況又不怎麼亮麗」。

針對賴蕭配的選戰策略，兩人在成立競總時即強調，因為大家信任蔡英文總統的路線，台灣已是世界的台灣，以台灣的經濟實力不必走回頭路，並提出「未來帶領台灣向前走」等四項承諾，「選對的人、走對的路，讓台灣繼續穩健前進、大步向前」。

2024選舉 2024總統選舉 民調 賴清德 柯文哲 侯友宜 蕭美琴 選情評論

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