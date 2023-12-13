藍營氣勢上漲 郭正亮：侯友宜「這個策略」很聰明！
2024總統大選倒數，12日公布的一份民調顯示，國民黨「侯康配」與民進黨「賴蕭配」的差距又再拉近，尤其在首投族好感度，侯康配緊追在柯盈配之後，排名第二，氣勢再上一波。對此，前立委郭正亮認為，侯友宜近期的政見有打動年輕人，主打民生議題的策略很聰明。
根據《美麗島電子報》12日公布的第87波追蹤民調顯示，三組候選人的支持度分別為：賴蕭配35.1%、侯康配32.5％、柯盈配17.0％。在近三波的民調中，賴蕭配已是二連降，而侯康配則是從與賴蕭配差距9.7個百分點，拉近差距至2.6個百分點。
另外，《網路溫度計》同樣也在12日公布了跨世代好感度民調結果顯示，在20-24歲首投族對三組候選人的好感度方面，分別是柯盈配0.71居第一，侯康配0.66居次，賴蕭配0.58排第三。
從以上數據看來，國民黨的侯康配近期氣勢有持續提升的趨勢，對此，前立委郭正亮在政論節目《頭條開講》中表示，他認為國民黨副總統候選人趙少康勇於面對年輕人，加分不少，再來就是侯友宜提出的政見，先前的「555方案」提升了20-29歲選民的支持度，再來是提出「課後安親班」的政策尤其漂亮，真的有打動人心，尤其是對侯友宜來說最弱勢的30-40歲這塊族群，真的是切中需要，所以他認為侯友宜主持民生議題的策略真的很聰明。
郭正亮也表示，為何侯所提的政見能得，必須要對比賴清德才看得出來。他認為因為賴清德曾當過行政院長，若此時提出新政見，可能會遭質「你以前為什麼不做？」，若提出的政見和現有政策不同，人家又會說「你是要打臉蔡英文嗎？」所以，對於要不要提出新政策，賴清德處境尷尬，再加上蔡政府執政成績不佳，導致「只好一天到晚打抗中保台」。
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