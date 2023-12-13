藍營氣勢上漲 郭正亮：侯友宜「這個策略」很聰明！

蔡正元直言趙少康擔任侯友宜的副手後，「就無限制地加大侯的光環跟選票的幅度，副手幫正手加了這麼多的，坦白講，翻開歷史紀錄還沒看過，有史以來第一遭，從來沒有過，以後大概也很難了，所以侯友宜算是幸運者，趙少康是他的貴人。」

2023-12-13 10:36