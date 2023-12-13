專家觀選／廖達琪：移轉投票應該更有彈性

我覺得台灣的民主制度在設計上還有很大的改變空間，舉例來說，我們完全沒有不在籍投票，和世界很多國家相較，都落後很多；這是基本的公民權，但我們卻如此受限。今年原本要開放受刑人投票，也不了了之，剝奪了受刑人的投票權，更別提在海外的國人。

雖然政府有其理由，但我覺得這些都是以政治因素干擾公民權，其實可以透過制度設計來彌補；台灣選舉要求嚴格，一定要回到戶籍地投票，導致很多人因為工作關係無法在規定時間內，趕回指定投票所投票，更別提在海外求學或工作的國人。

我覺得至少要能夠「移轉投票」，台灣自稱是民主國家，卻沒有「缺席投票權」等制度，這是我們在選制設計上很大的問題。我多年前就倡議「投開票分離制」，投票和開票不要在同一個地方，選票清點完畢後集中在幾個點開票，這樣可以減少賄選、綁票等情形，雖然會拉長作業時間，但基本原則和價值都可以獲得保障。

我認為技術問題都是可以克服的，我們實在應該發展像是愛沙尼亞的網路投票，或美國通訊投票，投票時間長度可以設計或拉長，並非只能在一天內投完；政府不願有彈性，因為出問題沒人願意承擔，因此傾向趨於保守作法。

這些技術問題一直在干擾我們選舉制度設計的進步，如果台灣自詡是民主進步國家，就更應在選舉制度上做得更前進、完善，且鬆綁保證金等參選門檻，不要把選舉搞成金錢導向的遊戲，而且是非常鞏固以政黨為中心的遊戲，避免被少數人壟斷，才是真正的民主。

（中山大學政治所榮譽教授廖達琪口述，記者歐陽良盈整理）

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