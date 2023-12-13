聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家觀選／廖達琪：移轉投票應該更有彈性

聯合報／ 廖達琪
中山大學政治所榮譽教授廖達琪。圖／聯合報系資料照 楊濡嘉
中山大學政治所榮譽教授廖達琪。圖／聯合報系資料照 楊濡嘉

我覺得台灣的民主制度在設計上還有很大的改變空間，舉例來說，我們完全沒有不在籍投票，和世界很多國家相較，都落後很多；這是基本的公民權，但我們卻如此受限。今年原本要開放受刑人投票，也不了了之，剝奪了受刑人的投票權，更別提在海外的國人。

雖然政府有其理由，但我覺得這些都是以政治因素干擾公民權，其實可以透過制度設計來彌補；台灣選舉要求嚴格，一定要回到戶籍地投票，導致很多人因為工作關係無法在規定時間內，趕回指定投票所投票，更別提在海外求學或工作的國人。

我覺得至少要能夠「移轉投票」，台灣自稱是民主國家，卻沒有「缺席投票權」等制度，這是我們在選制設計上很大的問題。我多年前就倡議「投開票分離制」，投票和開票不要在同一個地方，選票清點完畢後集中在幾個點開票，這樣可以減少賄選、綁票等情形，雖然會拉長作業時間，但基本原則和價值都可以獲得保障。

我認為技術問題都是可以克服的，我們實在應該發展像是愛沙尼亞的網路投票，或美國通訊投票，投票時間長度可以設計或拉長，並非只能在一天內投完；政府不願有彈性，因為出問題沒人願意承擔，因此傾向趨於保守作法。

這些技術問題一直在干擾我們選舉制度設計的進步，如果台灣自詡是民主進步國家，就更應在選舉制度上做得更前進、完善，且鬆綁保證金等參選門檻，不要把選舉搞成金錢導向的遊戲，而且是非常鞏固以政黨為中心的遊戲，避免被少數人壟斷，才是真正的民主。

（中山大學政治所榮譽教授廖達琪口述，記者歐陽良盈整理）

2024選舉 2024總統選舉 不在籍投票 受刑人 賄選 廖達琪

延伸閱讀

創新低 港區議會直選 投票率不到3成

穆迪調降香港信評至負面 憂經濟決策自主權遭削弱

我與素養的距離／2024總統大選 你能選出那些公職人員呢？

柯文哲：台灣政治還是藍綠分贓 藍綠當年合作修憲就是要擋掉第三黨

相關新聞

最後決戰月 中間選票兵家必爭

前言：二○二四大選倒數卅一天，聯合報推出選聞專刊，鎖定當前最夯的總統選舉及立委選戰焦點議題、每日戰情快報、專家觀選、選戰...

選戰筆記／切身、公平議題 將成決勝關鍵

總統大選倒數近一個月，藍綠白三黨瞄準中間選民，這群隱形選票流向何處將成為左右大選關鍵。

專家觀選／廖達琪：移轉投票應該更有彈性

我覺得台灣的民主制度在設計上還有很大的改變空間，舉例來說，我們完全沒有不在籍投票，和世界很多國家相較，都落後很多；這是基...

賴清德參訪北一女校慶 柯文哲談軌道建設

「賴蕭配」鞏固青年票，賴清德昨以副總統身分進入北一女校園，和「小綠綠」共同欣賞日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」演出。副總...

侯友宜提公立國小課後照顧免費

瞄準親子票，國民黨總統候選人侯友宜昨天端出「六到十二歲國家顧」政見，主張公立國小課後照顧全面免費、開課率百分百、校校都有...

總統候選人技職政見 全教總搖頭

全教總昨召開記者會指出，近年社會仍有「重普教、輕技職」觀念，盼技職教育能夠務實致用並與產業連結。全教總提問三名總統候選人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。