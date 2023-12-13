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賴清德參訪北一女校慶 柯文哲談軌道建設

聯合報／ 記者陳熙文洪子凱／台北報導
民進黨總統候選人賴清德昨天出席北一女校慶。記者曾原信／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨天出席北一女校慶。記者曾原信／攝影

「賴蕭配」鞏固青年票，賴清德昨以副總統身分進入北一女校園，和「小綠綠」共同欣賞日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」演出。副總統候選人蕭美琴昨受邀至政治大學演講，被學生問及在兩岸關係上的立場，她表示，兩岸現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，也普遍獲得台灣民意的支持，也呼籲其他候選人應該提出如何維持現狀的主張。

賴清德昨參加北一女校慶，參觀園遊會時師生及家長熱情歡迎，不過未致詞，對媒體追訪一○八課綱意見僅笑笑無回應。

政大學生會、政大學生議會昨邀蕭美琴座談，學生提問兩岸議題。蕭美琴說，蔡總統多次主張，現在國際環境最支持的就是維持現狀的概念，已成為國際社會的最大公約數，現狀未必是滿意的狀態，對於對岸來說就不是滿意的狀態，「中國大陸希望將台灣變成香港，那是我們所不能接受的狀態。」

近期熱烈討論的文言文爭議，蕭美琴說，過去數十年來，去中國化最強烈的勢力就是中國共產黨，很多人說要學傳統的文字，她都建議來台灣學，文言文在國語文教材比率不低。

民眾黨總統候選人柯文哲昨天舉行交通政見記者會。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲昨天舉行交通政見記者會。記者季相儒／攝影

【記者林縉明／台北報導】民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，台灣交通以車輛至上，忽視行人安全已成國安問題；交通制度混亂、道路品質不佳，缺乏國家級規畫；漠視專業，重大交通建設淪為選舉空頭支票。他批評內湖交通現在一樣差，也嘲諷民進黨總統參選人賴清德支持台中捷運延伸彰化、南投，「一聽就是不用大腦、政治騙術」。

柯文哲公布交通政見，軌道建設部分，柯文哲說，國家應該有整體規畫，不能每個縣市決定，否則台北市希望環狀線優先完工，新北市想要汐止民生線優先，就容易有爭執。共享運具也不該一國多制，非六都縣市的技術資源不足，難以承擔軌道系統或機場等大型建設，以及訂定規範的技術能力。

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