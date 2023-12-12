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藍揭蕭美琴自傳「自認僅美國籍」
民進黨副總統候選人蕭美琴日前表示，之前她是「有國籍無戶籍」，從來沒放棄過中華民國國籍，所以沒有回復問題。國民黨立委候選人游淑慧昨指出，蕭美琴在二○○四年絕版自傳透露，自己只有一個美國國籍，「如果我放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人」。她質疑，蕭美琴哪一個版本說法為真？
蕭美琴昨天下午與民進黨竹市立委候選人林志潔到台積電創新館參訪時表示，自己公開多次強調，從未放棄過中華民國的國籍，內政部也調查過；其次，她曾經有過美國籍，後來在二○○二年放棄，至於其他都屬於法律問題，要尊重中選會的資格認定，這些都已做相關的調查和審核。
蕭美琴表示，早年在書本陳述此問題，在戶籍與國籍的規定之間，很多人容易搞混，她在爭取中華民國身分證的過程中，論述上若讓大家覺得不清楚，但在相關法律認定資格，目前已通過國家法律機構的審核，就代表「沒有問題，很清楚，我就是正港的台灣人」。
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