總統大選號次抽籤出爐 柯盈1 賴蕭2 侯康3

中選會昨天舉行第十六任總統、副總統候選人號次抽籤，民眾黨柯文哲、吳欣盈抽到一號，民進黨賴清德、蕭美琴抽到二號，國民黨侯友宜、趙少康抽到三號。柯盈配喊出「義無反顧拚一次，最好選擇選一號」，賴蕭配稱「美德雙全，穩健向前」，侯康配競選口號則為「總統票投三，做你的靠山」。

競選號次確定後，侯友宜昨公布國防外交政見。國防以「強健國防、嚇阻戰爭」原則，提出四項目標；外交則以「堅韌外交、印太睦鄰、平等互利、民主永續」為原則，提出三項主張。

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞（右二）為「侯康配」抽中3號。記者黃義書／攝影

侯：九三軍人節全放假

侯友宜表示，若當選總統，將於就職十個月內公布「中華民國國家安全戰略」，將「三Ｄ戰略」具體化；針對志願役戰力流失，將增加百億元預算，讓戰鬥單位志願役每月最多加薪萬元；為提高軍人榮譽，九三軍人節改成「全民敬軍節」，全台放假敬軍。

他也將成立行政院防衛動員委員會改進軍事教育，包括強化現代化聯合作戰教育、大幅增加軍事教育預算；強化與美軍事交流，協助國內廠商通過美國國防部「網路安全成熟度」認證，進入美國防工業供應鏈；發展不對稱戰力、設立專業城鎮戰訓練基地，並持續推動潛艦國造。

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）為「賴蕭配」抽中2號。記者黃義書／攝影

侯：睦鄰外交擴至印太

外交政見方面，侯友宜表示，將啟動「睦鄰外交」，從新南向國家擴展到印太國家，與美國及其盟邦並肩，強化台灣與印太連結；成立行政院印太願景辦公室與國家級印太區域研究智庫，以民主提升外交。另外，成立跨部會「國際合作發展會報」，任內發布「國際合作發展產業白皮書」。

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，侯陣營提出的所有政見不是已經在做，就是賴清德早已宣布的方針，感謝侯陣營對民進黨執行的國防與外交方向表達肯定，賴清德將延續蔡英文總統的穩健路線，透過「和平四大支柱」持續強化台灣的國防戰力，開拓更多民主國家間的合作與交流。

柯辦續攻侯友宜「親中」

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文則表示，對於侯友宜「親中」的立場，民眾普遍仍有疑慮，面對中國的強權威嚇，能否捍衛國家的權益底線，應該是國民黨難解的考題。

昨天競選號次抽籤，侯友宜、趙少康沒有到場，侯陣營派出發言人李利貞代抽。賴蕭配則由蕭美琴代表，競選總幹事潘孟安陪同。柯文哲則是親自到場，他入座後與身旁的蕭美琴簡單打招呼。

抽籤是按登記順序。蕭美琴率先抽出二號，微笑喊出「美德雙全，穩健向前」；柯文哲隨後抽出一號，沒有露出特別神情；最後僅剩李利貞確定抽到三號，完整競選口號為「總統票投三號，做你的靠山；台灣換新衫，人民有好康；投侯康、一切OK」。

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