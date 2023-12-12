聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴競辦：侯友宜國防外交政見 複製蔡總統論述

聯合報／ 記者丘采薇林銘翰／台北報導
賴清德競總發言人、台北市議員趙怡翔。記者曾原信／攝影
賴清德競總發言人、台北市議員趙怡翔。記者曾原信／攝影

國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，蔡英文總統已宣布三度調漲軍人薪資，總計超過百分之十一，漲幅比過往兩任總統合計還高，也增加戰鬥加給、擴大發放對象，並首次將義務役薪資調漲至二萬六千元以上，未來賴清德也將會提升軍人薪資福利。

有關國家安全戰略藍圖，趙怡翔表示，民進黨執政早已開始執行。趙怡翔說，侯友宜提到「打造台灣為韌性之島」，幾乎是複製蔡總統去年的國慶演說及美國眾院前議長裴洛西來台時的致詞。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，柯文哲的國防主張是備戰而不畏戰、能戰而不求戰，兩岸關係以「台灣自主、兩岸和平」為基本底線，開啟友善對話。

戴于文說，柯文哲主張國防預算應達ＧＤＰ百分之三，並檢討人力密集的戰略觀建軍。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 趙怡翔 柯文哲 侯友宜 戴于文 蔡英文 裴洛西

延伸閱讀

賴清德提中捷延伸至南投 柯文哲：基隆輕軌已是騙局

侯友宜公布外交國防政見 賴清德競總嗆：不是已經在做就是早已宣布

秀賴清德老家空照圖遭側翼抹黑造假 黃國昌公布原圖：都是出自農業部

黃國昌狂打賴清德萬里老家 姚立明酸：沒有東西可以打了

相關新聞

總統大選號次抽籤出爐 柯盈1 賴蕭2 侯康3

中選會昨天舉行第十六任總統、副總統候選人號次抽籤，民眾黨柯文哲、吳欣盈抽到一號，民進黨賴清德、蕭美琴抽到二號，國民黨侯友...

侯友宜國防政見：打造可嚇阻戰力

國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見。侯友宜表示，將秉持「強健國防、嚇阻戰爭」原則，打造精銳、善戰、靈活的國軍，匡正...

新聞眼／藍綠白政見差異小 比可信度、執行力

總統大選進入最後一個月，往年備受矚目的國防外交政見反倒不得寵，吸睛度甚至比不上候選人國籍、違建爭議，連在二○二○年大選中...

賴競辦：侯友宜國防外交政見 複製蔡總統論述

國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，蔡英文總統已宣布三度調漲軍人薪...

柯文哲批賴清德違建「已是誠信問題」

關於民進黨總統候選人賴清德的違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，現在已經不是違建的問題，而是誠信的問題，就像很多人...

柯文哲：兩岸完全不講話 一定不對

民眾黨總統候選人柯文哲前天說若當選總統，外交軍事將按照蔡總統路線，但是不贊同蔡總統的兩岸關係和內政。他昨受訪表示，二○一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。