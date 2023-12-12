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賴競辦：侯友宜國防外交政見 複製蔡總統論述
國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，蔡英文總統已宣布三度調漲軍人薪資，總計超過百分之十一，漲幅比過往兩任總統合計還高，也增加戰鬥加給、擴大發放對象，並首次將義務役薪資調漲至二萬六千元以上，未來賴清德也將會提升軍人薪資福利。
有關國家安全戰略藍圖，趙怡翔表示，民進黨執政早已開始執行。趙怡翔說，侯友宜提到「打造台灣為韌性之島」，幾乎是複製蔡總統去年的國慶演說及美國眾院前議長裴洛西來台時的致詞。
民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，柯文哲的國防主張是備戰而不畏戰、能戰而不求戰，兩岸關係以「台灣自主、兩岸和平」為基本底線，開啟友善對話。
戴于文說，柯文哲主張國防預算應達ＧＤＰ百分之三，並檢討人力密集的戰略觀建軍。
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