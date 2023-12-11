快訊

總統大選抽籤…歷屆抽中「這號次」當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5項關鍵因素

王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖挨告侵害著作權 檢不起訴原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統候選人抽籤結果出爐 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰陳熙文／台北即時報導
總統大選號次，柯文哲抽到1號，賴清德2號，侯友宜3號。 圖／聯合報系資料照
總統大選號次，柯文哲抽到1號，賴清德2號，侯友宜3號。 圖／聯合報系資料照

中央選舉委員會上午10時進行總統候選人抽籤，民進黨由副總統參選人蕭美琴抽籤，國民黨由國民黨總統辦公室發言人李利貞抽籤，民眾黨總統參選人柯文哲親自抽籤。柯文哲抽到1號，賴清德2號，侯友宜3號。

李利貞9時30分左右到場，蕭美琴9時45分到場，柯文哲9時50分左右到場。

依中選會規定，民進黨賴蕭配最早登記，所以由蕭美琴第一位抽籤號次，柯文哲第二，侯友宜陣營第三。

10時左右，抽籤結果即出爐，柯文哲1號，他喊出「最好選擇選1號，義無反顧拚一次」。蕭美琴抽到2號，口號是「美德雙全，穩健向前」；李利貞代表侯康配抽到3號，口號是「總統票投3，做你靠山」。

中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。民眾黨總統參選人柯文哲親自抽籤抽到1號。記者林伯東／攝影
中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。民眾黨總統參選人柯文哲親自抽籤抽到1號。記者林伯東／攝影

中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。民進黨副總統候選人蕭美琴代表賴蕭配抽到2號。記者林伯東／攝影
中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。民進黨副總統候選人蕭美琴代表賴蕭配抽到2號。記者林伯東／攝影

中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。侯康配由競選辦公室發言人李利貞代表抽到3號。記者林伯東／攝影
中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。侯康配由競選辦公室發言人李利貞代表抽到3號。記者林伯東／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯康配 賴蕭配 侯友宜 賴清德 蕭美琴 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲民調止跌「火花四射」 郭正亮揭侯康策略：學聰明了

賴清德、蕭美琴、林俊憲東區後援會成立 呼籲鄉親衝高得票

民進黨副總統參選人蕭美琴屏東首場造勢 力挺徐富癸

賴清德承諾7年後行人交通致死少4成 蕭美琴曝參選全因「這個人」

相關新聞

再追蕭美琴國籍 藍揭2004年絕版傳記：自認只有美國籍

民進黨副總統參選人蕭美琴最近表示，之前她是有國籍，無戶籍，她從來沒放棄過中華民國國籍，沒有回復問題。國民黨立委參選人游淑...

柯文哲：賴清德老家不是違建問題 「已經是誠信問題」

民眾黨總統參選人柯文哲今天說，民進黨總統參選人賴清德的老家，現在已經不是違建問題，是誠信問題，就像很多人討論民眾黨副總統...

總統候選人抽籤結果出爐 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

中央選舉委員會上午10時進行總統候選人抽籤，民進黨由副總統參選人蕭美琴抽籤，國民黨由國民黨總統辦公室發言人李利貞抽籤，民...

總統大選抽籤2號當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

中央選舉委員會今天舉行正副總統候選人號次抽籤，抽籤過程平和，歷屆總統參選人抽號次，口號有各種創意，抽到2號的組合，當選最...

柯文哲民調止跌「火花四射」 郭正亮揭侯康策略：學聰明了

國民黨副總統候選人趙少康啟動和青年學生面對面座談，9日與母校台中一中等中部大專及高中學生座談後，將侯康配支持度從42.2％提升到62.2％。對此前立委郭正亮表示，柯文哲現在「火花四射」，但國民黨也越來越聰明，不和柯文哲吵，因為他崩盤對藍營而言未必有利，就去補國民黨缺的票。

林右昌指此次介選最嚴重的不是賄選 而是假訊息

內政部長林右昌今天表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。