總統候選人抽籤結果出爐 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

中央選舉委員會上午10時進行總統候選人抽籤，民進黨由副總統參選人蕭美琴抽籤，國民黨由國民黨總統辦公室發言人李利貞抽籤，民眾黨總統參選人柯文哲親自抽籤。柯文哲抽到1號，賴清德2號，侯友宜3號。

李利貞9時30分左右到場，蕭美琴9時45分到場，柯文哲9時50分左右到場。

依中選會規定，民進黨賴蕭配最早登記，所以由蕭美琴第一位抽籤號次，柯文哲第二，侯友宜陣營第三。

10時左右，抽籤結果即出爐，柯文哲1號，他喊出「最好選擇選1號，義無反顧拚一次」。蕭美琴抽到2號，口號是「美德雙全，穩健向前」；李利貞代表侯康配抽到3號，口號是「總統票投3，做你靠山」。

中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。民眾黨總統參選人柯文哲親自抽籤抽到1號。記者林伯東／攝影

中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。民進黨副總統候選人蕭美琴代表賴蕭配抽到2號。記者林伯東／攝影

中央選舉委會中選會上午進行總統候選人號次抽籤。侯康配由競選辦公室發言人李利貞代表抽到3號。記者林伯東／攝影

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