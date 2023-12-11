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彰化開講 柯文哲喊話賴清德拆違建
民眾黨總統參選人柯文哲昨整天在彰化，砲打國民黨「不要黨政高層吃香喝辣，基層員工都不照顧」，也喊話民進黨總統參選人賴清德老家違建問題「錯了，拆掉就好了，一直拗，實在很奇怪」。晚間廟口開講則重提疫情時期，批老百姓都在死亡了，民進黨還在護航高端，還在想賺錢，良心被狗咬了。
柯文哲廟口開講時說，有人質疑他沒有執政經驗，但「我們只是沒貪汙經驗」。
他說，政治只有三個原則，對的事情做，不對的不要做，認真做，現在政府卻是對的事不做，不對的事一直做，然後很懶惰。
柯文哲說，他非常反對民進黨在自己同胞裡製造敵人，他希望台灣不是容易發生戰爭的地方，希望台灣是中美溝通橋梁、是團結和諧的社會，而不是分裂仇恨的社會，希望台灣由一個清廉勤政的政府領導，不是每天撒錢製造仇恨。
他說自己是醫生，對高端疫苗最有意見，老百姓都在死亡了，民進黨還在護航高端，還在想賺錢，良心被狗咬了。政治很簡單，找回良心而已，他也喊話「賴清德你不要裝可愛、不要裝清高了，你是副總統，你是醫生，對高端疫苗你有講話嗎？」
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