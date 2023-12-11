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賴清德：我們面對的是中國打壓

聯合報／ 記者王勇超王昭月吳慧芬蔡世偉／高雄報導
民進黨總統參選人賴清德與副手搭擋蕭美琴。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德與副手搭擋蕭美琴。圖／賴清德競選總部提供

民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴昨到高雄為黨籍立委參選人造勢，賴清德說，昨天是世界人權日，也是美麗島四十四周年紀念日，他到高雄就是用具體行動喚起高雄民主聖地鄉親，紀念當年勇敢的人。

賴清德說，民主前輩不怕被抓、不怕被關，台灣才有辦法從專制走到今日的民主，「現在我們面對的是中國特權主義對我們的打壓」。

蕭美琴替立委參選人李昆澤站台時說，看到大家比太陽熱情，讓她感受到南台灣要顧台灣民主、拚自由的決心「我非常感動。」大家對李昆澤有信心，但不能大意，這次選戰不只台灣政黨在選，還有中國大陸一直介入、阻擋、打壓，為顧台灣民主、自由，這場選戰絕對不能大意。她說，賴清德邀她搭檔競選，就是希望藉由她這幾年在美國拚外交經驗，希望帶領台灣在世界動盪紛擾時刻，平安走出一條路。

蕭美琴為立委參選人邱議瑩站台時，爆料就是好姐妹邱議瑩受賴清德之託，二度赴美說服她返台搭檔角逐二○二四正、副總統。

賴清德到鳳山為拚連任的立委參選人許智傑站台時，強調不分區立委參選人王義川很有膽識，「民進黨王義川在哪裡？安全名單就在哪裡」，呼籲群眾舉手支持「搶救王義川」，現場萬手揮動。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 賴清德 王義川 邱議瑩 許智傑

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