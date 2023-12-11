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總統參選人今抽號次 藍綠重兵昨港都拚場

聯合報／ 都會地方中心、政治中心記者／連線報導
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右一）與立委傅崐萁（左）昨在花蓮成立聯合競總，手拉手高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。記者王思慧／攝影
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右一）與立委傅崐萁（左）昨在花蓮成立聯合競總，手拉手高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。記者王思慧／攝影

二○二四大選本周進入倒數一個月，中選會今天進行總統參選人號次抽籤。國民黨總統參選人侯友宜昨天出席花蓮大造勢，台北市長蔣萬安則代表藍營赴高雄出席七場造勢活動掀起「萬安旋風」，與民進黨總統參選人賴清德的五場高雄輔選活動互別苗頭。民眾黨總統參選人柯文哲昨天選擇走訪彰化並開講。

今天總統參選人號次抽籤，預計上午十時開始，依登記順序抽籤，依序是賴蕭配、柯盈配、侯康配。侯康配已安排行程，今天不會到場抽籤，將派代表到場。民進黨由副總統參選人蕭美琴抽籤，柯文哲則親自到場抽籤。

侯赴花蓮造勢 承諾交通建設

總統大選抽籤後，選戰即將進入最後一個月的激烈拚戰。侯友宜昨天赴花蓮造勢，花蓮縣長徐榛蔚、立委參選人傅崐萁號召數萬人相挺，侯友宜承諾，當選後一定實現花東快速公路、蘇花公路安全提升計畫，還有國道六號、花東鐵路雙軌計畫、東部快鐵等花蓮最需要的交通建設，讓花蓮大發展，花蓮人可安全快速回家。

侯友宜說，明年投票日一月十三日是故總統蔣經國逝世紀念日，對花蓮有很大貢獻的經國先生曾說：「今天不做，明天會後悔」，他會用一樣的態度認真為花蓮拚建設。

藍綠昨天在高雄拚場，賴清德連跑五場輔選行程，蔣萬安則出席七場活動，兩人首站都選在深綠的前鎮小港選區，民進黨求固本、國民黨想拔樁。該選區以勞工選票居多，十五年來民進黨已四度搶下立委席次，國民黨這次大膽派出「美女刺客」李明璇，翻攪綠營深水區，引起不小漣漪。

民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）昨天首度在高雄港都合體造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。記者劉學聖／攝影
民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）昨天首度在高雄港都合體造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。記者劉學聖／攝影

賴喊走向世界 批藍白棄主權

蔣萬安高雄輔選首秀為黨籍立委參選人李明璇、鍾易仲、陳美雅、黃柏霖站台，也陪同有機會搶下一席的李眉蓁在左楠眷村拜票，所到之處婆婆媽媽、年輕人爭相合照，有女粉絲更要他留在高雄。

國民黨資深黨工認為蔣萬安頗有前總統馬英九當年「小馬哥」魅力，希望能為藍營帶進婦女、青年及中間選票，蔣萬安昨天走訪旗津「蔣公感恩堂」緬懷先人之舉，更被視為有喚醒藍軍黨魂的作用。

賴清德昨天說，三組正副總統參選人只有「美德配」堅定走出台灣的路，走向世界、創造未來，另兩組不論是談九二共識或主張兩岸一家親，都是一個中國原則，等於放棄主權、民主。賴表示，香港已失去民主自由，「我們不要成為另一個香港」。賴清德指出，國民黨參選人重提服貿協定，台灣應守護主權，不要走回頭路，才能維持兩岸和平與經濟繁榮。

2024選舉 2024總統選舉 蔣萬安 賴清德 侯友宜 馬英九 柯文哲 李明璇 徐榛蔚 傅崐萁

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