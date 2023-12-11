大選逼近 選務員招募 城鄉兩樣情

距明年1月13日投票剩約1個月，因選務法規修正，公務人員比率從二分之一調為三分之一，鼓勵非公務員協助，加上待遇調高，都會區選務人員招募困境有緩解，卻存在同酬不同工現象，新北規模最大是板橋社後里投開票所，選舉人數達5001人，最迷你是石碇區豐田里84人。選務作業費全國一致，沒有城鄉差異，板橋區公所人員觀察，愈繁重的所找人相對困難，要靠人情說服。

新北市選委會表示，2024新北選舉人數約339萬，規畫2681個投開票所、3萬多名工作人員。回顧近年選舉，新北2018年投票所2446個，2020年2559個，2022年是2663個，選舉人數成長而增開票所，2024比2020年大選多122個。

新北2024選務人員已找齊，正辦教育訓練，選委會觀察，今年調高工作費，主任管理員3700元、主任監察員3050元，及放寬選務法規，有減輕都會區找人壓力。

中和區一名資深民政人員坦言，參與選務壓力大，除要早起，更要謹慎不能犯錯，開票時很多人監督，許多老師興趣缺缺，認為不賺外快也沒差。

有別都會區選務人員難招募，金門因臨時、約聘僱人力充裕，許多人認為參與選務有酬勞、公假，大家搶著做，呈現兩樣情。金門縣選委會表示，2024金門選舉人數約12萬6023萬人，開設95個投開票所、1262名工作人員，人力早早部署完成。

2024選舉基隆選民數約31萬2000人，全市開設285個投開票所，比去年地方選舉多4個。基隆選委會副總幹事鄭錦濃說，往年偶有選務人員招募難窘境，明年大選相對順利，市長謝國樑指示局處長鼓勵同仁參與，今年7月招募到9成，8月達標，投開票所主要設在活動中心、學校，避免雨天風險。

過往選務人力公務人員要超過一半，今年降低到三分之一。鄭錦濃說，基隆市2024大選選務人員，具公職身分仍逾半數。

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