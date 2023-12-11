聽新聞
test
0:00 / 0:00

大選逼近 選務員招募 城鄉兩樣情

聯合報／ 記者江婉儀邱瑞杰蔡家蓁／連線報導
新北市選委會舉辦2024選舉投開所模擬演練及主任管理員講習。圖／新北市選委會提供
新北市選委會舉辦2024選舉投開所模擬演練及主任管理員講習。圖／新北市選委會提供

距明年1月13日投票剩約1個月，因選務法規修正，公務人員比率從二分之一調為三分之一，鼓勵非公務員協助，加上待遇調高，都會區選務人員招募困境有緩解，卻存在同酬不同工現象，新北規模最大是板橋社後里投開票所，選舉人數達5001人，最迷你是石碇區豐田里84人。選務作業費全國一致，沒有城鄉差異，板橋區公所人員觀察，愈繁重的所找人相對困難，要靠人情說服。

新北市選委會表示，2024新北選舉人數約339萬，規畫2681個投開票所、3萬多名工作人員。回顧近年選舉，新北2018年投票所2446個，2020年2559個，2022年是2663個，選舉人數成長而增開票所，2024比2020年大選多122個。

新北2024選務人員已找齊，正辦教育訓練，選委會觀察，今年調高工作費，主任管理員3700元、主任監察員3050元，及放寬選務法規，有減輕都會區找人壓力。

中和區一名資深民政人員坦言，參與選務壓力大，除要早起，更要謹慎不能犯錯，開票時很多人監督，許多老師興趣缺缺，認為不賺外快也沒差。

有別都會區選務人員難招募，金門因臨時、約聘僱人力充裕，許多人認為參與選務有酬勞、公假，大家搶著做，呈現兩樣情。金門縣選委會表示，2024金門選舉人數約12萬6023萬人，開設95個投開票所、1262名工作人員，人力早早部署完成。

2024選舉基隆選民數約31萬2000人，全市開設285個投開票所，比去年地方選舉多4個。基隆選委會副總幹事鄭錦濃說，往年偶有選務人員招募難窘境，明年大選相對順利，市長謝國樑指示局處長鼓勵同仁參與，今年7月招募到9成，8月達標，投開票所主要設在活動中心、學校，避免雨天風險。

過往選務人力公務人員要超過一半，今年降低到三分之一。鄭錦濃說，基隆市2024大選選務人員，具公職身分仍逾半數。

2024選舉 2024總統選舉 選委會 謝國樑

延伸閱讀

員工遭爆休假私拿蔬果回家 新北果菜證實：將記過解職

新北協拍星光熠熠！影星暢聊「小曉」在深坑、淡水拍戲的感動

新北力推美樂地專案 民代建議巷弄間環境應擴大辦理

加薩戰亂籠罩下…埃及進行總統大選 現任總統塞西有望再連任

相關新聞

總統參選人今抽號次 藍綠重兵昨港都拚場

二○二四大選本周進入倒數一個月，中選會今天進行總統參選人號次抽籤。國民黨總統參選人侯友宜昨天出席花蓮大造勢，台北市長蔣萬...

侯康花蓮造勢 傅崐萁號召數萬人

國民黨總統參選人侯友宜昨到花蓮大造勢，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚號召數萬人相挺；侯友宜接副手搭檔趙少康大進場時，支持者熱情簇...

大選逼近 選務員招募 城鄉兩樣情

距明年1月13日投票剩約1個月，因選務法規修正，公務人員比率從二分之一調為三分之一，鼓勵非公務員協助，加上待遇調高，都會...

卡侯？ 綠提逾千張預算動議刪除單

新北市長侯友宜請假投入總統大選，議會正審議2024年預算，民進黨議員提出超過千張預算動議刪除單，創有史以來紀錄，除首長特...

現場側記／萬安旋風vs.橘色惡魔 蔣萬安、陳其邁互尬年輕票

2024年大選，台北市長蔣萬安首度南下高雄輔選，港都颳起「萬安旋風」，所到之處不只深受婆婆媽媽歡迎，還有許多年輕學生爭相...

彰化與民開講…遭質疑「沒有執政經驗」 柯文哲：我們只是沒貪汙經驗

總統參選人、民眾黨主席柯文哲今晚在彰化縣員林市興賢書院廣場和民眾開講，柯文哲說，不會貪汙就贏國民黨和民進黨，有人質疑他沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。