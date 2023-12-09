居住政策要整體考量！賴清德批侯友宜青年購屋政見

總統參選人賴清德繼5日後龍行程後，今天上午再度到苗栗力挺立委參選人康世明、曾玟學；面對大選辯論30日即將登場，賴清德受訪時表示，他會善用這次辯論機會，將國政藍圖詳盡地跟國人報告，尋求國人更大的支持；至於要不要用手板，他會尊重主辦單位的意見，過去他比較沒用，目前正在準備當中。

針對國民黨侯友宜昨提出青年購屋政見，主打免頭期、貸款額度上限1500萬元可全額貸，遭質疑有幫建商賣房子疑慮。賴清德說，居住政策必須要整體考量，侯市長提出的居住政策，顯然專家、學者持有不同意見，如果看看侯市長之前所提出來的，不管是要進行服務貿易協定，或是要歡迎大量中生來台就業，其實對年輕人都沒有好處，對年輕人的未來生涯造成更大的衝擊，這是可以確定的。

另外有關108課綱被質疑是去中化課綱，侯友宜還聲稱要召開國是會議檢討。賴清德說，這中間應該存有相當不同的意見，因為課綱是原則性的指引，教科書在編寫的時候，可以決定選用內容，書商在編寫的時候，也有跟第一線工作的老師，採取他們諸多的意見；之後，書商應該也會更進一步參採第一線教學老師的寶貴意見，不盡然馬上就與課綱化上等號，這部分值得再進一步去了解。

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