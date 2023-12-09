氣候變遷指標居後段 侯友宜：民進黨能源政策完全失敗

根據「氣候變遷表現指標」（CCPI index）結果，台灣各項評比皆為後段班。國民黨總統參選人侯友宜今日批評，民進黨能源政策完全失敗，他的政策很清楚，用核電替代煤。

關於CCPI結果顯示，台灣各項評比皆為後段班。侯友宜表示，民進黨的能源政策完全失敗，用燃煤、燃氣等火力發電占80%，以肺發電，傷害人民健康，更嚴重的是讓經濟產業競爭力大幅降低，氣候變遷指標可以呈現出來完全跟國際潮流背道而馳。

侯友宜表示，他的政策很清楚，以綠永續，以核減煤，節能優先，永續轉型，一步一步綠能發展，用核電替代煤，讓台灣有好的減碳方向，一定會達到2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣，2050跟國際接軌，變成淨零台灣，2030民進黨所說的只能減碳24%，跟國際差太多，難怪會被評為指標最落後。

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