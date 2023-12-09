侯康高喊青年購屋免頭期！ 沈富雄分析現況曝「1關鍵問題」

2024選戰在即，各黨相繼祭出政見以吸引選票。國民黨總統參選人侯友宜8日提出「555方案」，表示青年購屋只要滿足5條件，即可享免頭期款，拋出震撼彈引發熱議。對此，前立委沈富雄分析後指出，「這是傳統的做法，我們等一週看看會不會發酵」。

侯友宜提出青年購屋「555方案」，只要符合「40歲以下青年且信用無重大瑕疵者、排富（無自有住房與所得限制）、限首購、轉售限制（閉鎖期最高十年）、一生一次」這5條件，即可享有1500萬額度內最高可全額貸且免頭期款、利息補貼0.5%、利息優惠5年，此政見一推出即引發各界關注。

沈富雄8日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，所謂居住正義其實是居住不正義，台灣想買房子但沒錢、沒頭期款的人約占1成至1成5，而這麼少的人卻製造出很大的聲音，沈富雄續指，「台灣人有土斯有財的觀念，就是一輩子沒買一間房子不甘願」，而民眾為什麼買不起房子？沈富雄點出現況，45歲以下的人面臨薪資不漲、通膨一直漲的困境；45歲以上的人反而賺錢、存錢買房子很簡單。

面對主持人提問，看到此政見後是否有石破天驚，沈富雄坦言，45歲以下的人如今面臨最大的問題就是賺不了錢、存不了第一桶金，「我今天看到這個內容出來了，有眼睛一亮嗎？有石破天驚嗎？看了以後只覺得可惜了」。沈富雄進一步分析，認為整個構想是將傳統的思維修成傳統的規模，直言「這就是傳統的做法，我們等一週看看會不會發酵」。

而侯友宜發表青年購屋政見後，國民黨總統參選人柯文哲駁斥，此政見根本是圖利廠商，讓廠商蓋更多房子，因此買不買房子都很可憐，若總價不降沒有任何意義。此外，民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍也直批，侯友宜的青年購屋政見看似要幫年輕人買房，實則將其置於更大的還債風險中，根本是把年輕人的未來當玩笑。

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