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青年購屋免頭期恐成人頭 專家：訂轉售懲罰條款

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導
房價高漲，年輕人望屋興嘆，國民黨總統參選人侯友宜昨天提出青年首購屋政見，免除第一桶金，要讓年輕人買得起房。 圖／聯合報系資料照 記者曾增勳／攝影
房價高漲，年輕人望屋興嘆，國民黨總統參選人侯友宜昨天提出青年首購屋政見，免除第一桶金，要讓年輕人買得起房。 圖／聯合報系資料照 記者曾增勳／攝影

總統大選各陣營皆積極搶攻年輕選票，國民黨總統參選人侯友宜提出青年購屋免頭期款政見。房地產專家認為，免頭期是有點誇張，難道不用看還款能力？但也有人認為，這完全中建商的意，恐讓有心人找青年人頭買房，並低估民間規避轉售限制的能力，不過，在高房價問題之下，補助首購族頭期款恐是「沒有辦法中的辦法」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，該案立意雖佳，也有助青年購屋，但恐怕低估民間解套能力，該操作除可讓「有心人找人頭買房」外，另外雖然有轉售限制，但市場規避方法不少，恐衍生其他意料之外的結果。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「青年全額貸款、寬限期五年，這完全是建商的菜」，免頭期款難道不用看還款能力？資格如何認定，要有更詳細說明。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，侯友宜的購屋補貼政見與歐美政策相近，執行上應搭配，若首購族日後賣掉房屋，須把本金和分潤繳回基金中，也應有嚴格的轉售懲罰條款。

【記者陳儷方／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜推出青年購屋免頭期款，由政府及銀行補貼百分之○點五的利息五年，並認為現行的新青安貸款有四大不足，無法優先照顧無殼年輕人。財政部昨表示，新青安貸款八月上路後，市場反應極佳，顯示目前新青安政策符合需求，如果要增加補貼，須先找到因應財源。

承作新青安房貸的公股行庫指出，更寬鬆的房貸方案，問題可能不少，貸款愈多，要還的就愈多，更何況現在的新青安政策都已被質疑是在助漲炒房。

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