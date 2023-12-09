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青年房屋首購政見 侯助圓夢「雙薪年輕家庭很有感」

聯合報／ 記者江婉儀邱書昱林佳彣陳俊智張已亷王勇超尤聰光／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨天舉行記者會，推出青年首購免頭期款政見，期盼讓年輕人買得起房子。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨天舉行記者會，推出青年首購免頭期款政見，期盼讓年輕人買得起房子。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜青年房屋首購政見，貸款額度最高一千五百萬元且免頭期款，資格為四十歲以下青年。有民眾認為貸款最後還是要還，不如多提打房政見；另有民眾認為此政見對雙薪的青年族群會很有感。

高雄卅六歲張姓市民說，購屋免頭期款，貸款額度還能達到一千五百萬元「真的很有吸引力」，因為身邊朋友多數無法拿出頭期款，才買不了房子，若能夠全額貸款，當然比較好。但利息優惠只有五年，之後繳房貸壓力還是大，若不是雙薪家庭，生活品質會受影響。

廿五歲葉姓青年「南漂」屏東租屋，對於侯友宜的青年購屋免頭期款政見也覺得「滿有感的」，她說，在通膨、高房價年代，年輕人要靠自己買得起房真的不容易，這政見讓年輕人敢實現成家夢想。

她說，若能讓青年很容易拿到買房的入場券，後續的房貸等於拿房租來繳，甚至多貼幾千塊就可支應，至少繳久了，房子是自己的。她認為這項政見類似助學貸款，能造福大部分社會青年或即將結婚的新婚夫妻。

台東青年林志祥說，連台東市房價一戶都破千萬元，根本買不起，樂見這項政見實施，但配套也要做好，例如銀行要願意核貸，青年中途失業要有支持力量因應房貸壓力等。

家住新北廿六歲趙小姐表示，大學學貸都還沒還完，每月瀕臨透支，買房根本不在短期人生計畫中，此政見是「先甘後苦」的暫時性措施，最後還是要償還，倒不如多提打房政策，讓年輕人負擔得起房價，否則只是圖利建商，幫建商銷庫存。

但陳小姐說，此政見對低薪族較沒吸引力，但對想買房、卻無頭期款的雙薪年輕家庭，是不錯的政見。

卅歲北市陳姓上班族說，這政策沒解決最根本的高房價問題，就算貸了款恐怕也沒錢繳。

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