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賴清德：我當選戰爭機率最小 侯友宜：別聞陸色變

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
這次大選，國民黨選戰主軸之一是「戰爭與和平」，藍營猛攻民進黨總統參選人賴清德「務實台獨」形象與作為，恐引發兩岸戰事，圖為漢光演習。 圖／聯合報系資料照片
這次大選，國民黨選戰主軸之一是「戰爭與和平」，藍營猛攻民進黨總統參選人賴清德「務實台獨」形象與作為，恐引發兩岸戰事，圖為漢光演習。 圖／聯合報系資料照片

二○二四大選將臨，藍綠始就兩岸議題進行激烈攻防。民進黨總統參選人賴清德連日在造勢場合打出「抗中牌」，昨接受電視專訪表示，如果他當選總統，兩岸戰爭的機率是最小的。國民黨總統參選人侯友宜批評，民進黨聞陸色變，請賴清德不要老是抹紅別人。

賴清德昨接受電視台專訪說，如果他當選總統，兩岸戰爭的機率是最小的。中國要併吞台灣是國家政策，不因民進黨、賴清德或任何人的某種主張，才產生併吞台灣想法，也不會因為在野黨的任何主張改變意圖。國民黨、民眾黨想要謀求和平之道，卻是緣木求魚。

賴清德表示，現在國際社會是可以幫助台灣，但若接受一個中國原則的九二共識，如果哪一天中國翻臉了，連國際社會都沒辦法幫忙，接受了以一中原則為前提的服貿協定，不光是政治上走回頭路，連經濟產業都會走回頭路。

賴清德日前替民進黨立委參選人站台時，也曾指著旁邊的「雞肉飯」招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開（店）」。

侯友宜昨日駁斥賴清德說法，表示民進黨談到大陸經貿便不斷讓人民恐懼害怕，台灣是民主自由國家，兩岸之間，應趕快讓兩岸監督條例通過，在友善、平等、尊嚴底下做好協商跟溝通，民進黨講很多沒有意義，好好面對兩岸關係。

侯友宜強調，台灣要有信心，陸客來了，雞肉飯、便當會賣更好，起碼庶民經濟會好一點，需要的是客機而非戰機，請賴清德不要老是抹紅別人。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜

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