IPEF首輪無台灣 徐巧芯：蕭美琴早知吃萊豬、福食無效

國民黨台北市立委參選人徐巧芯今揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點。文件指出，美方當時未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），我方則表示，台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。

美國去年5月啟動印太經濟架構（IPEF），但首輪名單未納入台灣。徐巧芯今與國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱在中央黨部舉行記者會。徐巧芯指出，民進黨政府當時一反常態，沒有敲鑼打鼓大內宣，反而是在美國貿易代表署發布新聞稿後，行政院經貿談判辦公室才被動證實。

徐巧芯指出，根據一份被列為密件、至2026年底才解密的「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」指出，去年4月18日台美雙邊會談，主要是討論美國總統拜登前年提出的印太經濟架構的內容和目前進度。

在鄧振中與戴琪視訊會談參考資料文件顯示，我方向美方詢問，「印太經濟架構似乎沒有看到台灣在內，背後原因可否與我方分享？」同時，我方預判戴琪不會針對我們的問題進行回覆，僅會表示，目前還沒有做成最後決定。

我方指出，「我方認為每個國家都有其自身和美國、中國及其他國家關係的考量，但美國既然是領導者，我方期盼美方展現領導力。」

我方也說，「不邀請台灣加入的衝擊是顯而易見的，而且恐怕難以彌補，至於邀請台灣加入，是否真的會導致東南亞國家不敢加入？或者只是一個說詞？」我方預期戴琪可能只會表示take note我方的觀點，不作其它進一步的說明。

戴琪則明確回應，IPEF「目前僅達到類似餐廳『試營運（soft launch）』的程度，正努力邁向可正式發布（official launch）階段。」但未正面回答是否邀請我方加入IPEF，因為「決策程序複雜，且牽涉許多人。」

我方又再度訴求，若我方未被納入IPEF，將與白宮2月發布的印太戰略提及，要與台灣強化關係所釋出的訊息相衝突，「台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。」

我方指出，「傳聞美國似乎是因為某些國家顧忌台灣加入IPEF將惹怒中國，而不打算邀請台灣，但過去六年我政府積極推動新南向政策，和東南亞國家有很好的往來，台灣參加IPEF只會對這些國家有利，中國因素不該是問題。」

徐巧芯說，從文件內容顯示，其實去年4月，我方代表包含蕭美琴等人就已知道，台灣吃了萊豬、開放福食付出很多政治代價，但美國仍不支持台灣加入區域經濟整合。過去民進黨各種宣傳台美關係史上最好、蕭美琴駐美代表的工作做得非常好；實際成果卻是，談判過程中對方不僅不理會，台灣還一直用卑躬屈膝的態度面對美方。

游淑慧表示，從談判內容感受到，台灣代表的一廂情願及被動，談判外交官要用討拍的方式和美國討人情；還說若無法讓台灣加入，會被中國認知作戰，釋出美國不支持台灣的訊息，用半拜託、半威脅方式，還拜託美國發揮影響力，影響加拿大、墨西哥協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，整場會議美方基本上是已讀不回，沒有任何回應。

游淑慧質疑，民進黨從頭到尾都在大內宣，編織謊言欺騙大家，拜登是2021年10月提出IPEF想法，蔡英文總統就一廂情願告訴大家台灣要加入，去年4月談判會議就知道台灣沒有機會，拜登5月出訪亞洲時，經濟部、外交部還在不斷欺騙國人台灣還有機會、正在努力。

張斯綱表示，國民黨要問民進黨副總統參選人蕭美琴，過去幾年的萊豬是否白吞了？民進黨告訴大家，反萊豬就是反美，如果不開放將造成貿易壁壘，但這份文件清楚打臉民進黨當時大內宣。這麼多時間，台灣進入相關經貿體系了嗎？請民進黨跟國人道歉，當初的政治承諾，並未換得台灣國際經貿組織有利的位置，甚至第一輪會議都無法參與。

張斯綱說，美國不讓台灣加入IPEF，顯示美方內部對台灣加入類似經貿整合組織，採取中立、觀望、甚至阻擋的角色，台灣天真認為開放萊豬、福食、買了軍購，美國就會幫台灣仗義執言、掃除障礙、解除政治阻撓，但看來全盤付出未得到一絲溫暖。

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