藍綠搶攻客家票…賴清德竹苗造勢 侯友宜苗栗固樁

藍綠白搶攻客家票，國民黨與總統參選人侯友宜預計舉辦十七場大型造勢活動，首場就選在苗栗縣強力固樁，昨晚封街湧入上萬人，苗栗縣長鍾東錦更親自站台力挺；民進黨總統參選人賴清德昨也到新竹、苗栗，出席後援會成立大會，積極搶進藍營鐵票區。

全國近五分之一人口是客家鄉親，藍綠白總統參選人都企圖爭取最大支持，侯友宜、賴清德、柯文哲參選以來勤跑客家庄、秀客家話，參與客家青年活動。

侯提六大政見 設百億基金

過去竹苗一帶，國民黨向來具有優勢，侯友宜為了鞏固鐵票，日前展開「客家周」行程，走訪新竹、苗栗、高雄、屏東等客家聚落，與客家鄉親面對面交流，他並率先提出六大客家政見，包含成立一百億的「客家文化產業發展基金」，要讓年輕人回客庄打拚。

藍營人士分析，國民黨在傳統客家票較強勢，桃竹苗又是藍軍執政地區，但近期民調顯示，桃竹苗地區仍是藍綠白三分天下，侯友宜並未特別突出，桃竹苗反而是柯文哲全台最強區域；侯友宜為展現國民黨以往的優勢，自從參選以來，頻與客家年輕人合體宣傳，並且祭出政見誘因，並預期在正藍歸隊後會好轉。

民進黨總統參選人賴清德（左）昨在新竹、苗栗跑競選行程，再度提及桃竹苗大矽谷計畫，搶攻客家票。記者黃羿馨／攝影

賴勤練客家話 能發表演說

賴清德參選後第一個行程就是客家活動，今年端午到客家區包客家粽作為宣傳影片。民進黨人士說，賴清德下工夫學客家話，四縣腔、海陸腔都學，都練習到能發表演說的程度，足見拓展客家票決心，但客家講究宗族、團體性，要打入宗族不容易，綠營這回在客家區的立委選戰同樣艱辛，將以得票增加為目標。

民眾黨總統參選人柯文哲近期走訪桃園、新竹、苗栗、高雄美濃等客家村，還穿上客家改良唐裝，手拿印有民眾黨字樣油紙傘，展現搶攻客家票源企圖心。

柯苗栗造勢 陸戰面臨窘境

新竹市是柯文哲的本命區，但市長高虹安爭議連環爆，牽動總統大選情勢。「藍白合」尚未破局前，自詡為「藍營大兵」的無黨籍鍾東錦替侯友宜、柯文哲站台，在藍白之間穿針引線，但柯文哲擅打空戰，苗栗造勢陸戰卻是「人催不太出來」。「藍白切」後，柯文哲上月底赴苗栗，鍾東錦沒現身，場面頗冷清，民眾黨內人士都坦言陸戰面臨窘境。

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