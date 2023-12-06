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過去「挺郭台銘三大山頭」 如今挺侯友宜
國民黨總統參選人侯友宜昨起舉辦全台十五場大造勢活動，花蓮縣立委傅崐萁、屏東縣議長周典論、雲林前縣長張榮味過去支持鴻海創辦人郭台銘，被視為地方「挺郭三大山頭」，如今都已全力挺侯。花蓮、屏東更下達萬人動員令，雲林縣長張麗善與哥哥張榮味也將動員全台雲林同鄉挺侯。
傅崐萁本月十日成立聯合競選總部，傅、侯將大進場，預估有破萬支持者到場相挺。這是侯九月到花蓮「破冰」，獲傅崐萁拉手說出「請支持黨提名的候選人」後，兩人再次同台。
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，傅崐萁原本希望郭台銘能促成泛藍整合，郭若要獨立參選，傅就不可能幫忙。傅近來在每場基層助講都訴求為了兩岸和平、避免戰爭發生，一定要團結讓國民黨勝選，這幾天侯、傅合體的選舉看板也陸續掛出去，支持侯的立場明確。
雲林藍軍也已歸隊。張麗善表示，哥哥早就公開挺侯友宜，廿六日當天會發動全國各地雲林同鄉會挺侯，也會成立雲林同鄉的侯友宜後援會，進行選情最後衝刺。
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