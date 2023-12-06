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苗縣造勢 侯友宜讚客家人：當選重用

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗報導
國民黨總統參選人侯友宜昨出席苗栗造勢晚會，現場支持者眾多。記者葉信菉／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨出席苗栗造勢晚會，現場支持者眾多。記者葉信菉／攝影

國民黨選前十五場大型造勢活動首場，昨晚在苗栗縣政府前封街舉辦；無黨籍苗栗縣長鍾東錦疾呼「這一戰已沒有退路」，拜託鄉親一致支持「侯康配」，國民黨總統參選人侯友宜則稱讚客家人「你們太愛國了、你們太棒了、你們太好了。」允諾如果當選總統一定重用客家鄉親。

藍綠陸軍大戰昨搶攻「台三線」客家票，民進黨總統參選人賴清德整天都在新竹縣市及苗栗趴趴走，國民黨傍晚五時在苗栗縣政府造勢，現場準備一萬五千張椅子不夠坐，活動主持人喊現場聚集兩萬人。

侯友宜表示，第一次北上警官學校念書，第一次外出就住在苗栗縣大湖鄉的同學家，「我感受到的不僅是好山好水，更重要是濃濃的人情味。」後來一名男同學「嫁到」苗栗，同學的岳母經營小飯館，薑絲大腸、梅干扣肉讓他好懷念。

侯友宜除了提到國父孫中山是客家人，還說在台灣的歷史上有好多客家人傳承了文化，他最喜歡唱「望春風」、「雨夜花」的作曲是桃園客家人鄧雨賢，他最喜歡的美和中學棒球隊也是客家人徐傍興博士創立的，這麼多客家好人才，他如果當選總統一定好好重用客家鄉親，他還數次豎起大拇指稱讚客家人「你們太愛國了、你們太棒了、你們太好了」。他說，苗栗的財政問題他很清楚，這對苗栗不太公平，鍾縣長的委屈、苗栗鄉親的委屈，他當選後一定還給苗栗一個公道。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 鍾東錦 孫中山 侯康配 賴清德

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