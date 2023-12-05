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法界：看不出偵查價值 「搓圓仔湯」不易成罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台獨團體於「藍白合」醞釀期告發前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲違反「搓圓仔湯」條款，檢方分案。法界人士表示，檢察機關受理告發不分案是「吃案」，但此告發案「目前看不出偵查價值」，不易成罪。

總統副總統選罷法中俗稱的「搓圓仔湯」條款，法條規定「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新台幣二百萬元以上二千萬元以下罰金」。

此外，「候選人或具有候選人資格者，要求期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動者，亦同」。

法界人士說，「搓圓仔湯」是當事人雙方講好選與不選，給予一定賄賂、不當好處，以勸人退選為多，台獨團體台灣國認為「勸退侯」或「勸退柯」有法律上適用，應是對法律解讀有所誤會。

法界人士指出，國民黨、民眾黨登記參選前，就政黨理念、治國大綱進行整合與意見交換，與英國、日本等先進國家政黨合作及執政採「內閣制」有關，藍白如整合成功，兩黨同為理念組成聯合政府，完全不涉及違法，更是民主國家常態。

法界人士說，如果合作成功順利執政後，雙方再議定有關行政閣員職務、選舉補助款等政治及實質利益分配，在共有執政權力下安排施政規畫、人士布局，則更與總統副總統選罷法規範的「搓圓仔湯」無涉。

法界人士指出，藍白合是兩強相爭「正主兒」，並非一方給予好處行求對方退讓，基本架構與法律要處罰的犯罪行為不同；檢方分「選他案」偵辦，理由在憲法保障人民有訴訟權，檢察署不能拒絕人民提案告發。至於此告發案是實案？虛案？「目前看不出偵查價值。」

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 馬英九 朱立倫 柯文哲 侯友宜

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