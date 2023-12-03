蕭美琴雙重國籍傳言 事實查核中心：2002年已棄美籍

2024總統大選明年1月登場，近期各政黨參選人是否放棄雙重國籍引發諸多討論，針對民進黨副總統參選人蕭美琴仍有美國籍傳言，事實查核中心指出，她2002年就已放棄。

社群平台從12月初流傳民進黨副總統參選人蕭美琴有雙重國籍還擔任公職、還要出來搭檔選副總統等說法；而傳言引用「華視新聞網」2000年11月30日報導，內容是時任總統府顧問蕭美琴聲明沒有放棄美國籍的說明。

經台灣事實查核中心查證，他們指出，經查美國聯邦政府政府公報「聯邦公報」網站，在2002年7月22日已公布放棄美國國籍名單有Hsiao Bi-Khim，中間名為Louise；而蕭美琴的英文姓名使用台語羅馬拼音Hsiao Bi-Khim，可判斷美國聯邦公報網站同名者為蕭美琴。

事實查核中心指出，傳言引用2000年的新聞，此報導是時任總統府顧問的蕭美琴說明未放棄美國籍的原因，此新聞並不是近況；而2002年3月14日媒體報導，顯示同年蕭美琴宣誓就任立委並取得身分證時，蕭美琴已向美國在台協會申請放棄美國籍。

因此事實查核中心表示，傳言引用一則過時新聞錯稱蕭美琴有雙重國籍，為「錯誤」訊息。

另外，事實查核中心聲明，在查詢美國聯邦政府資訊，可看到蕭美琴放棄美國公民之公告；至於民眾黨副總統參選人吳欣盈的雙重國籍爭議，美國聯邦政府資訊有一筆2014年4月23日公告，放棄美國公民登記為Cynthia Wu，未有中文名字拼音，而民眾黨發言人對外表示吳欣盈受訪時表明已放棄美國國籍。

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