美國三位「中國通」撰文呼籲賴清德「凍結台獨黨綱」

專攻美國外交政策和全球事務的著名期刊《外交事務》（Foreign Affairs）昨天（11月30日）發表聯合署名文章《台灣和威脅的真正來源》（Taiwan and the True Sources of Deterrence），文章的副標題是“為什麼美國應該安撫，而不只是威脅中國”。文章指出，美中台三方並未提供彼此足夠的保證。

三位聯合作者分別是智庫“德國馬歇爾基金會”亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser），康奈爾大學的政治學教授白潔曦（Jessica Weiss）以及哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生（Thomas Christensen）。葛來儀和白潔曦都曾在美國國務院任職、柯慶生目前是美國國務院中國協調辦公室的顧問。三位專家都是知名的“中國通”。

文章提出，“除了可信的威脅之外，可信的保證也是威懾的一個組成部分”。文章指出，“為了加強威懾，華盛頓必須清楚表明，反對兩岸任何一方片面改變現狀。當美台合作加強台灣安全時，須避免讓外界認為美方朝向恢復正式外交關系或防御聯盟移動”，“華盛頓和台北必須以富有成效的外交手段予以配合，向北京保證，如果放棄使用武力，北京將不會受到懲罰”。

這篇文章認為美國應該表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作，文中呼籲民進黨總統候選人賴清德，如果勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

民進黨總統參選人賴清德競選總部總督導卓榮泰1日回應說，文章中同時也提到“希望北京放棄武統台灣”才是重點，這是維持印太地區穩定和發展最起碼的條件，應該要求中國政府放棄武力解決台海問題。

他還強調說，1999年《台灣前途決議文》已經清楚告訴台灣人民及全世界，台灣是一個主權獨立的國家，國名就叫中華民國，這是民進黨唯一且務實的態度。

國民黨總統候選人侯友宜對台灣媒體表示：“賴清德要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，站出來勇敢講，不要老是說一套做一套，抹紅別人。”

他還說，美國對賴清德不放心，甚至建議凍結台獨黨綱，他認為不用凍結，干脆放棄比較實在，這也是他與賴清德面對這場選戰的差別，他是在保護台灣，賴清德則是讓台灣變得更危險。

台獨黨綱是指民進黨於1991年10月13日通過的修訂黨綱中的一個條文，其草案系由創黨黨員林濁水等起草，其內容是主張透過公民投票實現台灣獨立的理念。

2014年6月，包括陳昭南、郭正亮、吳子嘉在內的40多位民進黨黨代表曾聯署提出“凍結台獨黨綱”。提案理由包括“民進黨總統或候選人已經以行動接受中華民國，否定台獨黨綱”、“兩岸和平發展已成主流，台獨黨綱導致民共交流障礙，民進黨因此自絕於兩岸議程之外，坐視國共兩黨壟斷兩岸主導權”等等。

今年3月，美國在台協會前主席卜睿哲（Richard C. Bush）在台灣演講時也曾呼籲，台灣各黨派應共同努力尋求共識，他建議民進黨凍結台獨黨綱。在演講中他說，美國一直表示不支持台灣獨立，但北京並不相信，因為美國對台灣的支持逐漸提高。

11月，中國國家主席習近平和美國總統拜登在美國加州舊金山舉行會晤時，習近平向拜登強調，美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

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