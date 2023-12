美國三位「中國通」撰文呼籲賴清德「凍結台獨黨綱」

專攻美國外交政策和全球事務的著名期刊《外交事務》(Foreign Affairs)昨天(11月30日)發表聯合署名文章《台灣和威脅的真正來源》(Taiwan and the True Sources of Deterrence),文章的副標題是“為什麼美國應該安撫,而不只是威脅中國”。文章指出,美中台三方並未提供彼此足夠的保證。

三位聯合作者分別是智庫“德國馬歇爾基金會”亞洲計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser),康奈爾大學的政治學教授白潔曦(Jessica Weiss)以及哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生(Thomas Christensen)。葛來儀和白潔曦都曾在美國國務院任職、柯慶生目前是美國國務院中國協調辦公室的顧問。三位專家都是知名的“中國通”。

文章提出,“除了可信的威脅之外,可信的保證也是威懾的一個組成部分”。文章指出,“為了加強威懾,華盛頓必須清楚表明,反對兩岸任何一方片面改變現狀。當美台合作加強台灣安全時,須避免讓外界認為美方朝向恢復正式外交關系或防御聯盟移動”,“華盛頓和台北必須以富有成效的外交手段予以配合,向北京保證,如果放棄使用武力,北京將不會受到懲罰”。

這篇文章認為美國應該表明反對台海兩岸片面改變現狀,包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作,文中呼籲民進黨總統候選人賴清德,如果勝選,應考慮凍結台獨黨綱,讓維持現狀承諾更有分量和可信。

民進黨總統參選人賴清德競選總部總督導卓榮泰1日回應說,文章中同時也提到“希望北京放棄武統台灣”才是重點,這是維持印太地區穩定和發展最起碼的條件,應該要求中國政府放棄武力解決台海問題。

他還強調說,1999年《台灣前途決議文》已經清楚告訴台灣人民及全世界,台灣是一個主權獨立的國家,國名就叫中華民國,這是民進黨唯一且務實的態度。

國民黨總統候選人侯友宜對台灣媒體表示:“賴清德要選中華民國總統,請放棄台獨黨綱,站出來勇敢講,不要老是說一套做一套,抹紅別人。”

他還說,美國對賴清德不放心,甚至建議凍結台獨黨綱,他認為不用凍結,干脆放棄比較實在,這也是他與賴清德面對這場選戰的差別,他是在保護台灣,賴清德則是讓台灣變得更危險。

台獨黨綱是指民進黨於1991年10月13日通過的修訂黨綱中的一個條文,其草案系由創黨黨員林濁水等起草,其內容是主張透過公民投票實現台灣獨立的理念。

2014年6月,包括陳昭南、郭正亮、吳子嘉在內的40多位民進黨黨代表曾聯署提出“凍結台獨黨綱”。提案理由包括“民進黨總統或候選人已經以行動接受中華民國,否定台獨黨綱”、“兩岸和平發展已成主流,台獨黨綱導致民共交流障礙,民進黨因此自絕於兩岸議程之外,坐視國共兩黨壟斷兩岸主導權”等等。

今年3月,美國在台協會前主席卜睿哲(Richard C. Bush)在台灣演講時也曾呼籲,台灣各黨派應共同努力尋求共識,他建議民進黨凍結台獨黨綱。在演講中他說,美國一直表示不支持台灣獨立,但北京並不相信,因為美國對台灣的支持逐漸提高。

11月,中國國家主席習近平和美國總統拜登在美國加州舊金山舉行會晤時,習近平向拜登強調,美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上,停止武裝台灣,支持中國和平統一。

© 2023年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦