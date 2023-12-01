侯友宜：賴清德是造成國安危機的最大引戰者

民進黨總統參選人賴清德日前批，國民黨總統參選人侯友宜走依賴中國老路，不過同時有外交期刊刊文，籲賴放棄台獨。侯友宜今反擊，賴清德就是造成國安危機的最大引戰者，賴的國安危機很多，賴真的要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱。

根據美國「外交事務」期刊11月30日刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生等美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對大陸武統和台灣追求獨立的政治動作，呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

侯友宜表示，賴清德就是造成國安危機的最大引戰者，賴說他是務實台獨工作者，高喊台獨萬歲，這才是引戰。賴清德的國安危機還多咧，天然氣用那麼高的比例，萬一台灣被封鎖，國安危機不是更高嗎？到了選舉，沒有把國安當一回事，抹紅別人，說他是親中，這種選舉方式沒人可以接受。連國外都在說，賴清德真的要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，站出來勇敢說，別老是說一套做一套。

侯友宜批，真的讓賴清德當選，台灣面臨戰爭就完蛋了，真正讓台灣面臨國安危機的是賴清德，不是他。他這輩子用行動展現保護台灣，43年在槍林彈雨用生命保護台灣人生命，可以檢驗他是什麼樣的人，很清楚。保護台灣也是他這次選舉最重要的目標，請人民張開眼睛看看要選引戰、主張台獨的賴清德，還是用一生顧台灣的侯友宜。

針對蔡英文總統說兩岸不會打仗，外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄說有戰爭風險。侯友宜表示，以巴戰爭、俄烏戰爭有想過說打就打？戰爭不可以有萬一，戰爭沒有用賭的，和平才是最重要的保障，和平不能像一些政客沿街叫賣，這可以沿街叫賣？戰爭更不能用賭注的，民進黨政府不要老是抗中保台又來和平保台，講半天，民進黨真的想保護台灣嗎？保護台灣要寄望別人嗎，要賭戰爭不會（發生）嗎？民進黨有誠意，台獨黨綱拿掉，展現態度，侯友宜一輩子保護台灣，民進黨不要在那邊騙選票。

關於曾提陸配比照外配，4年拿身分證。侯友宜回應，所有一切平等對待看待，所有在台灣居留的人民，他也會考慮到面對國安如何做更好，陸生未來就業有陸生三法，不但要限制名額也要做好國安考核，這都會做好所有準備，他還是按照民進黨現行做法，未來都會在兩岸和平基礎上，穩健往前走。

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