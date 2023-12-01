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29日民調賴清德增5個百分點 郭正亮「難以理解」：太戲劇性了

聯合新聞網／ 綜合報導
《美麗島電子報》民調出爐，前立委郭正亮認為過於戲劇性，直言他無法理解這個結果。記者杜建重／攝影
《美麗島電子報》民調出爐，前立委郭正亮認為過於戲劇性，直言他無法理解這個結果。記者杜建重／攝影

《美麗島電子報》11月29日公布最新第78波民調，民進黨「賴蕭配」支持度為36.3%、國民黨「侯康配」為31.0%、民眾黨「柯盈配」則僅有18.0%。對此，前立委郭正亮直言，「這個民調我坦白講難以理解」，看不出賴清德這5天為什麼會增加5個百分點。

郭正亮11月29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，美麗島電子報民調賴清德增加5個百分點，唯一能夠解釋的是「柯文哲暴跌」導致，「前一陣子的民調都是綠營的策略反應，所以他們故意去說支持柯文哲」。

不過郭正亮坦承，民調結果跟他觀察到的情況並不相同，他發現策略性的反應大多都說要支持侯友宜，「所以這個民調我坦白講難以理解，因為這太戲劇性了，我看不出賴清德這5天為什麼會增加5個百分點，這毫無道理」。

郭正亮提出其中一種說法，可能是部分民眾認為柯沒機會了，所以回流到賴，也就是說柯本來有一些綠的票，跟預期的一樣，「可是會那麼快就回流嗎？要再觀察一下。」

2024選舉 2024總統選舉 民調 賴清德 侯友宜 柯文哲 選情評論

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