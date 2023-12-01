吳欣盈棄美籍證明「12月5日見真章」 黃智賢批：故意製造聲量叫邪惡

民眾黨副總統參選人吳欣盈遭質疑持有雙重國籍，吳在臉書說明「我已放棄美國籍，12月5日見真章」，卻未拿出相關證明。對此，資深媒體人黃智賢批評，吳還沒當選就傲慢地拒絕回應人民要求，若是故意製造高聲量，讓人民等到中選會公告，「那叫做邪惡」。

黃智賢昨日（11/30）在臉書發文表示，要求吳欣盈第一時間拿出「拋棄美國國籍證明」，是人民很卑微的要求，而吳欣盈及周圍的擁護者，更沒有資格玩弄或操弄國籍問題，「因為誠實誠懇迅速的回答人民質問，是她身為候選人對人民起碼的義務。」

黃智賢指出，吳欣盈過去確實有美國國籍，但要競逐副總統，卻不屑第一時間誠懇回應質疑，「這是什麼態度？」而如今，吳自己不公布，卻有挺柯的名嘴丟出吳的拋棄證明，也讓黃智賢質疑，為什麼當事人不出面，卻由禁衛軍護航？「這種操作就更噁心了。這位名嘴的資料，是吳欣盈授權給的？為什麼她單獨把資料給這位名嘴？」

黃智賢認為，吳欣盈必須在第一時間出示拋棄證明，因為她沒有資格讓人民等到中選會公開結果，「還沒當選，就傲慢的拒絕回應人民的要求，柯陣營真是好大的官威」。她也表示，吳的擁護者竟然把對副總統國籍的疑問，當成是無理的苛求，「所以意思是人民不配問？」

黃智賢痛批，吳欣盈可能是個好人，但她有義務在被質疑的第一小時，拿出拋棄證明，「如果是故意製造懸疑，製造高聲量，故意要讓人民等到中選會公告，那叫做邪惡。」

針對國籍疑雲，昨日晚間吳欣盈在新北中和興南夜市，幫立委參選人邱臣遠輔選時提到，「FB已經講過，不知道你還要我補充什麼？今天主要是來陪邱臣遠輔選」。她還要媒體不用同樣問題一直問、用不同方式問，「我剛講過，12月5日，什麼事情在我FB上我會做回答」。

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