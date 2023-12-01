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藍籲賴清德永不台獨 綠：別曲解

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷林銘翰／台北報導
國民黨籲民進黨總統參選人賴清德應清楚表明永不台獨。圖／聯合報系資料照片
國民黨籲民進黨總統參選人賴清德應清楚表明永不台獨。圖／聯合報系資料照片

二○二四大選被認為是兩岸關係的關鍵轉折，國民黨副總統參選人趙少康昨表示，台灣不刺激大陸，大陸不輕易對台動武，勿逼大陸解決台灣問題，呼籲民進黨總統參選人賴清德應清楚表明永不台獨；國民黨立院黨團則要求賴清德廢除台獨黨綱。民進黨立院黨團呼籲，勿片面曲解主張。

國民黨立院黨團昨質疑賴清德台獨立場，副書記長吳怡玎表示，賴清德說自己當選則戰爭機率最低，但為何兵役要從四個月延長到一年？就是因為兵凶戰危。她強調，如果要讓大家相信，請賴清德在選前修改台獨黨綱。

國民黨立委賴士葆說，民進黨打抗中牌，代表中國大陸有威脅。兵役延長為一年，國防預算超過六千億，美國將台灣武裝化，這就是準備打仗，若大陸真無力犯台，何必做這些？

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，從一九九九年民進黨通過台灣前途決議文，再到二○二一年蔡總統提出四個堅持，賴清德都是延續民進黨的主張，國民黨沒有必要跟中國同一個鼻孔出氣，恐怕會讓國人有所誤解。

民進黨團幹事長劉世芳說，台灣前途決議文內容包括，台灣是一主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，須經台灣全體住民以公民投票的方式決定，而且台灣並不屬於中華人民共和國，中國片面主張的一個中國原則與一國兩制，根本不適用台灣。

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