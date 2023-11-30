勞團批3人勞動政見迴避問題 了無新意
全產總、全金聯、全教總、台北市產業總工會、高雄市產業總工會等五大勞團昨舉辦「二○二四總統候選人勞動政見發表會」，藍綠白總統參選人皆參與，三人聚焦勞保年改等相關議題，但勞團顯然不太埋單，由多個勞團組成的「工鬥」團體發聲明指出，三位總統參選人的回答表現迴避問題、差強人意，且了無新意。
全產總理事長江健興說，希望在明年選舉前，各候選人都能提出更明確具體的勞動政見，勞工的眼睛是雪亮的，勞工團體也會持續監督。
工鬥表示，老年給付難以支應退休生活所需，才是我國勞工退休制度目前最嚴重的問題，可惜藍綠白三方都沒有人直接面對這個問題，並且提出具體解決方案，也未明確回應工鬥的「基礎年金，基本保障」訴求，只敢提政府撥補或政府最後責任，但對於勞保年金最重要的給付金額，也就是保障程度問題，全都非常一致地「不給明確承諾」，都只說要溝通或國是會議討論。
工鬥說，勞退新制自提明顯不是對低薪族群有利的退休保障制度，然而，三位參選人在談到如何確保勞工退休經濟安全時，不但一致不談稅改、基礎年金或建立勞保基本保障，甚至連推動勞退新制雇主提撥提高的修法也都不願承諾，不但了無新意，而且避談對勞工而言最關鍵的保障問題，著實讓全國關切退休保障的勞工感到失望。
工鬥表示，除了勞保、勞退外，無論是工會籌組門檻、青年勞工保障或低薪問題的解決上，三人都沒有提出太多特別新穎的政見或承諾。
工鬥說，由全國各地地方產總、產職業聯合會與勞工團體共同組成的「二○二四工人鬥總統」，願意提供三位總統參選人補考機會，希望三名總統參選人及其陣營在回應工鬥訴求時，能有更具體、更多的政治承諾。
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