勞保年改 賴侯柯都主張持續撥補

時隔廿三年，勞工團體昨舉辦總統參選人勞動政見發表會。民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲同場不同台，分別針對勞工老年經濟安全、企業併購、集體勞動三權、青年及非典勞動問題、零碳轉型與勞動權益等五大議題發表政見。對於外界最關注的勞保年改，三人皆認同必須改革，也主張持續撥補，卻避談改革方向、具體期程。

由於勞保基金即將於二○二八年用罄，是下任總統無可迴避的難題。賴清德表示，將持續透過公務預算撥補勞保基金，也會將政府負最終支付責任入法，「只要政府在，勞保就不會倒」。他承諾當選後會解決老年給付金額不足的問題。

侯友宜說，蔡政府雖每年撥補，但撥補需要保障，因此會將政府撥補明確入法，召開國是會議，取得社會共識，讓勞工退休權益不會受到傷害、也不會造成世代衝突。現在的勞工退休金樓地板太低，目前勞保老年給付平均僅一萬八千元，主張老年給付樓地板隨物價調整，才能真正照顧勞工。

侯友宜也批評蔡英文總統說要修派遣勞工專法，結果跳票；並提到基本工資要逐年檢討，在任內會以每月薪資提升至三萬三千元為目標。有溫度政府，不要把問題丟給受雇者和老闆談，政府要跳出來。

柯文哲承諾，將每年撥補一千億元，超徵稅收也會撥補入勞保。但撥補只是救急，沒有解決根本性問題勞保年金最大錯誤就是未估算人口結構變化，且廿年前就該改革，拖到現在變得很難處理。

有關提高勞退新制的百分之六雇主提撥率，賴、柯兩人主張透過獎勵措施，鼓勵企業主動提高提撥率；侯友宜認為，應提高企業加薪扣抵當年營業事業所得稅額，直接鼓勵企業為員工加薪。

對於缺工潮，賴清德說，引進移工解決缺工，本國籍勞工的職訓也很重要，引進移工前，應確保本國勞工薪資。

侯友宜說，旅宿、物流、農業最缺工，將成立移工外展平台，透過平台派遣、管理移工，彈性運用移工人力。

柯文哲說，相信市場機制，透過開放移工，搭配按照不同職業別課徵人頭稅，再以稅收作為基金，處理因引進移工的失業問題。

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