藍委問賴清德：蕭准辭前造勢 公費全國跑透透？

總統府昨下午公布駐美代表蕭美琴請辭獲准，卅日生效，但國民黨團立法院黨團昨上午舉行記者會質疑，蕭美琴廿日回國述職並提出辭呈，隔天就與民進黨總統參選人賴清德登記參選，再到花蓮造勢，廿六日再以辦理離職手續和打包名義返美，難道沒有公私不分問題？

國民黨立委林為洲表示，蕭美琴以公務名義搭機回台述職、辭職，登記參選後到花蓮造勢，再回美國處理後續事務，難道這些也都是公務行程？外交部說蕭美琴請辭要跑程序，換句話說在請辭還沒有公告之前仍具公職身分，難道沒有公私不分？國民黨立委王鴻薇也要求外交部要說明代理人安排有沒有空窗期等問題，她還請教賴清德，現在既是副總統、是民進黨主席、總統參選人，每天全國跑透透使用的公務車或專機，到底是自費？還是公費？

另外，立委李德維表示，蕭美琴任花蓮立委期間，二○一七年七月五日立法院第九屆第三會期第一次臨時會，國民黨立委徐榛蔚提案要振興帶動花東發展，促進產業升級，希望在「前瞻基礎建設條例」將花蓮環島高速路網建設納入，結果包含蕭美琴在內的民進黨立委投下反對票，是誰阻擋花東建設發展？誰阻擋花東快速道路建設？蕭美琴辜負花蓮鄉親的愛護與支持，為花蓮鄉親的有情有義感到不值。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，蕭美琴當時反對的是國民黨提出的疊床架屋特別條例，在那之前，蕭已爭取到交通部以專案匡列台九線全段共一百四十億元的拓寬經費，台九線壽豐、鳳林、光復、瑞穗等地都已陸續拓為四線道，請國民黨立委勿拿錯誤資料移花接木、抹黑造謠。賴清德競總發言人陳世凱也說，蕭美琴請辭程序都依規定辦理，請國民黨勿潑髒水。

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