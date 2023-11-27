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冷眼集／政務官輔選 勿踩行政中立紅線

聯合報／ 本報記者陳熙文
行政院長陳建仁（左二）26日視察花蓮文化創意產業園區。圖／行政院提供
行政院長陳建仁（左二）26日視察花蓮文化創意產業園區。圖／行政院提供

大選在即，各政黨輔選列車陸續啟動，不少政務官被交代輔選任務，周末假日也不得閒。政務官輔選雖是政黨政治不可推卸的責任之一，卻必須做到嚴守行政中立、讓外界不說閒話，否則就是假公濟私。

二○○五年地方選舉，國民黨期待時任台北市長馬英九領軍收復台北縣、宜蘭縣、嘉義市等「失土」，當時馬英九被問及是否請假輔選？他主張，競選活動不見得都在上班時間，他會保持彈性，以實際需要作為是否請假的依據。馬英九小心翼翼，目的是避免誤踩行政中立紅線。

二○一八年民進黨地方選舉大敗，緊接著就是二○二○總統暨立委選舉。時任總統府秘書長陳菊為了幫民進黨立委吳思瑤輔選，特別請假一小時陪吳思瑤到廟宇參拜，也是為了不讓人挑毛病。

行政院長陳建仁昨赴花蓮視察文化產業園區卻傳出先輔選再趕視察，被認為是「假視察、真輔選」，而這已不是陳建仁第一次被質疑帶職輔選了。去年地方選舉打得火熱，當時陳建仁作為中研院特聘研究員，因擔任台北市長候選人陳時中競總主委且四處輔選，遭批評領高薪公帑卻成「超級助選員」，但後來中研院出面澄清陳建仁「未兼行政職務」，不適用相關法規，且經查上班時間參與輔選皆有請假，並無違規。

將視察行程與輔選行程安排在一起讓閣揆一箭雙鵰，是行政院一貫伎倆，偶爾還會加上行政院長「剛好」到場宣布政策，順便為候選人加分，更是民進黨常見的組合拳。但這樣的作為方便歸方便，人民卻不是傻瓜，不會看不清執政黨選戰考量；政務官輔選若忘了自己身分，踩踏行政中立紅線，不但觀感不佳，更可能收到反效果。

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