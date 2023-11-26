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人物側寫／永遠鷹派黃珊珊 悍拒小英女孩標籤

聯合報／ 記者林縉明
藍白合破局，柯辦競選總幹事黃珊珊（左）被點名是主戰派，影響民眾黨總統參選人柯文哲（右）的決定。本報資料照片
藍白合破局，柯辦競選總幹事黃珊珊（左）被點名是主戰派，影響民眾黨總統參選人柯文哲（右）的決定。本報資料照片

不論當年的國親合作，還是今年的藍白合，擔任民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事的黃珊珊，始終保持鷹派的立場，反對跟國民黨合作，不同於當初國親合，黃珊珊在身受柯文哲信任跟倚重下，對於兵權跟選戰策略運籌帷幄掌有絕對的主導權，因而讓黃珊珊創下身兼競選總幹事又被納入民眾黨不分區第一名的新紀錄。

黃珊珊身兼數職，掌握柯文哲選舉策略的主導權，連民眾黨不分區名單著墨也深，引爆黨內質疑聲浪及不滿。藍白合談判過程，黃珊珊始終扮黑臉，藍白民調紛爭，黃珊珊下令代表民眾黨出席的民調專家不要簽名，種下藍白合撕破臉的導火線。

總統大選登記截止前幾天，黃珊珊力主柯文哲不應退讓，她出面拒絕侯陣營要求重新檢視民調的提議，重申柯文哲會以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底的決心，還嗆聲「有人看不懂嗎？」態度相當強勢。

競選總幹事手握兵權，主帥的信任度很重要，黃珊珊充分得到柯文哲信任且授權，從最近民眾黨內對不分區有雜音，就能看出柯文哲對相關事務著墨不深，放心交給黃珊珊去處理。柯文哲信任黃珊珊，因為黃與藍綠都交手過，清楚對手招數，能扮演提醒跟反擊的角色。

黃珊珊和潛艦國造召集人、國安會諮委黃曙光是兄妹，外傳蔡總統也很欣賞黃珊珊，藍營將黃貼上「小英女孩」標籤，直指她是阻礙藍白合的力量。黃珊珊曾說自己不是小英女孩，這些政治標籤她聽到耳朵都長繭了，若貼標籤有用，黃珊珊早就死了。而從柯文哲對黃珊珊的授權看來，這些耳語並未影響柯對她的信任。

當年國親談合作，黃珊珊力阻親民黨主席宋楚瑜與國民黨合作，這次黃還是維持永遠鷹派，在民眾黨扮演反藍白合的主戰派，柯文哲原有意退讓，最終堅持選正的，黃珊珊發揮了一定的影響力。

2024選舉 2024總統選舉 黃珊珊 柯文哲

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