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趙春山：賴若勝選 兩岸不可能對話

聯合報／ 記者程遠述蔡晉宇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。記者林佩均／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者林佩均／攝影

總統大選三足鼎立，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，民進黨總統參選人賴清德一旦勝選，兩岸關係絕對不會好，雙方要想恢復對話是絕對不可能的，若是在野黨勝選，大陸還是會聽其言。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨天表示，選前大陸對台力度應不會太大，一方面因兩岸關係受美中關係牽動，現在美、中「大兩岸」已有溝通，另方面則是對岸選舉期間也還在觀察，會評估對台施壓是否會達到預期效果。

趙春山指出，這次亞太經濟合作會議（APEC），國際媒體關注美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平見面，其實是關注台灣問題，因為賴清德勝選機會大，台灣可能會出現一名台獨色彩的領導人。

趙春山說，美國要圍堵中國，絕對不會放棄台灣，如果明年是賴清德當選，台灣對美國的利用價值會更大，因為賴清德會比蔡英文更依賴美國，不必去擔心台美關係，但有得就有失，「賴蕭配」若當選，兩岸關係鐵定更壞。

張五岳認為，如果賴清德當選，對岸應會在選後明年三月大陸「兩會」到我國總統五月廿日就職間加大壓迫台灣力道，因為北京除需對內交代，也要向國際表明立場，更是向賴清德施壓。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德

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