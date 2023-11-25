開始棄保？ 媒體人揭史無前例怪象「柯文哲淪家裡蹲型總統候選人」

歷經近半年紛擾後，藍白合最終以破局收場，2024大選正副總統候選人，國民黨推出侯友宜、趙少康，對決民眾黨的柯文哲、吳欣盈。不過，相較「侯康配」今（25）日造勢行程跑透透，「柯盈配」則靜悄悄毫無公開行程，媒體人張禹宣驚呼是史無前例的怪現象，他分析藍白破局後，柯文哲恐淪為首位「蹲家型總統候選人」。

隨著藍白合破局，2024總統大選確定由三組正副總統候選人形成「三腳督」，「ETtoday民調雲」今日公布最新民調，其中以民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以34.8%支持度暫居領先，緊追在後的國民黨侯康配支持度為32.5%，藍綠僅差2.3個百分點，民眾黨的柯盈配則以21.2%支持度排第三。

此外，張禹宣在臉書發文，登記參選總統後的第一個周末，通常是候選人敲鑼打鼓的關鍵時期，但今年卻出現「史無前例的怪現象」。張提到，侯友宜今日一共有6個公開行程，幾乎是受邀到地方立委候選人總部站台、造勢，反觀柯文哲在關鍵周末卻靜悄悄毫無公開行程，張直言「絕非一個政黨總統候選人浩浩蕩蕩登記後，隔天該有的光景」。

張禹宣分析並非柯文哲不想跑行程造勢拚聲量，而是無處可去。他提到，藍白合破局後，國民黨中央下令禁止小雞邀請柯文哲站台，加上民眾黨的地方立委人數不多，才造成柯文哲沒有公開行程，張更看衰柯文哲「這只是開始」。

張接著分析，藍營造勢多由提名的地方立委負責籌辦，正副總統候選人只需到場即可，活動經費也由各地分攤；反觀柯文哲「一人黨」的特性，除了招牌性的候選人，選舉經費可說捉襟見肘，所有活動恐怕都得依靠柯一人埋單，張禹宣直言，隨著選戰愈接近尾聲，柯文哲「糧草」不足的窘況恐怕會愈加嚴峻。

文末，張禹宣表示，柯文哲恐怕是史上首位「家裡蹲型總統候選人」，原因並非不想出門造勢，而是無處可去、也沒有經費舉辦活動。

商品推薦