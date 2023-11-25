趙少康：賴清德自稱和平締造者 是笑話

國民黨副總統參選人趙少康今上午連續趕場，結束桃園行程後，趕赴軍系活動、國民黨中山大同區黨慶活動。趙少康批，民進黨總統參選人賴清德稱是和平締造者，是天下笑話，趙在黨慶活動中，不慎口誤，把「票投國民黨」說成「票投民進黨」。

趙少康在中華民國中央軍事院校校友總會第14屆第2次會員代表大會，致詞批評民進黨把台灣搞得一塌糊塗，幾乎沒有做任何一件好事，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，要雞蛋沒雞蛋，民生需要的都沒有，貪汙橫行、派系囂張。

趙少康說，民進黨沒有執政的能力，也沒有執政的道德，政黨給國家帶來和平，是一個領導人最高的道德，但民進黨搞得兩岸緊張，還騙人民不會打仗，何必把兵役從4個月延到1年，國防預算從3000億變6000億？日本最近才剛完成一艘潛艦，比我方的潛艦還大，功能還好，人家才花150億，澳洲向美國、英國買核子潛艦，折合台幣才100億，台灣卻花530億，還要搞7艘，加起來8艘，花將近5000億。

趙少康表示，如果當選，一定要恢復特偵組，抓出貪官汙吏，查清有無貪汙、不法的地方。去年大選，他就喊「票投民進黨，青年上戰場」，很有效，民進黨丟掉了很多青年票。賴清德很緊張，不斷強調他們不是戰爭販子，賴自稱他才是和平的締造者。天下最大的笑話就是，賴清德、這位台獨金孫會變成和平的守護者。明年的選舉真的是戰爭與和平的選擇，想要和平，想要繁榮，想要政治清廉，想要兩岸安定，就票投國民黨，正副總統選國民黨總統參選人侯友宜、趙少康，立委選國民黨的提名人。

趙少康強調，他這次有很重要的任務，是要把藍軍都找回來，鞏固藍軍。這次選舉，藍軍集中力量，集中選票，是勝敗最主要的關鍵。只有國民黨贏，台灣才有前途，台灣才有希望，兩岸才有和平。

趙少康隨後前往黨慶活動，喊話支持者集中選票強力支持，講到如果希望台灣官員更有能力、政治更清廉、兩岸更和平，一時間不慎口誤，說成「票投民進黨就對了」，意識不對立即向在場與會者致歉，趕忙強調是「票投國民黨，拒絕民進黨」，引起現場哄堂大笑。 國民黨副總統參選人趙少康今上午連續趕場，結束桃園行程後，趕赴中華民國中央軍事院校校友總會第14屆第2次會員代表大會。趙少康批，民進黨總統參選人賴清德稱是和平締造者，是天下笑話。記者屈彥辰／攝影

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