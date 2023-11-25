批藍白合鬧劇落幕 賴清德：政治分贓、不是台灣主流民意

民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會，賴清德說最近在吵藍白合，已經完結篇，批評是政治分贓，不論是藍是白，都不是台灣社會主流民意，藍白合不是為了國家、人民，是為了政黨利益、分配權力，民眾才不放心交給他們治理。

賴清德進場時，支持者熱情揮旗，不少人爭先搶著跟賴清德擊掌。賴清德致詞時向支持者喊話，何博文這一席是指標性席次，除了是新北第一選區，何博文頭旗拿得穩，勝利就一定來，也是國會是否過半的關鍵。

賴清德說，他認識何博文超過30年，這次為了選立委，放棄選議員，更放棄板橋到第一選區，又有前立委呂孫綾禮讓相挺，團結力量大，會讓何博文當選。

賴清德說，何博文提出地方政見，包含在八里、林口推動輕軌，台61線延伸到北海岸、林口、桃園，再到南部，還有芝投公路、八里購物中心、海洋水族館等政見，相信會帶動第一選區的進步跟發展。

賴清德表示，他邀請駐美代表蕭美琴擔任副手，蕭美琴學經歷豐富，在美國可以找到好工作，但她疼惜台灣，願意承擔責任，不會計較利益，是理想的人選。他最近被問三組副手的看法，他只有一句話「We are the best.」。

賴清德指出，他跟蕭美琴對台灣有使命感，1996年是台灣第一次總統選舉，但中國不滿還發射飛彈，前總統李登輝稱有100套劇本可以應付，促使很多年輕人離開原有的工作投入政治，包含自己辭去醫生的工作，27年過去，他保護台灣的意志跟決心沒有改變，比過去堅強。

第二，台灣沒什麼天然資源，又被中國百般欺負，但這幾年國際社會肯定台灣，讓台灣走向世界迎向未來，有人說要接受九二共識、一個中國原則，還有人說兩岸一家親，都是犧牲台灣主權，俗話說靠山山倒、倚豬椆汝就死豬母，台灣要靠自己，不能走依賴中國的回頭路。

最後，賴清德說，第三，台灣現在遇到海內外很多挑戰，要靠穩健的團隊才能進步，他跟蕭美琴經歷豐富，背後又有蔡英文總統執政下帶領的團隊，人才濟濟，如果當選，會在正確的方向率領團隊，結合全民的力量，繼續穩健向前走。 民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會，不少支持者都來會場。記者江婉儀／攝影 民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影 民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影 民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影

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