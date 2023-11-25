快訊

評／後院失火 前院踏不出 柯文哲進退失據

千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

為藍白合奔走萬箭穿心 馬英九從歷史見證人變不速之客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批藍白合鬧劇落幕 賴清德：政治分贓、不是台灣主流民意

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
賴清德進場時，支持者熱情揮旗，不少人爭先搶著跟賴清德擊掌。記者江婉儀／攝影
賴清德進場時，支持者熱情揮旗，不少人爭先搶著跟賴清德擊掌。記者江婉儀／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會，賴清德說最近在吵藍白合，已經完結篇，批評是政治分贓，不論是藍是白，都不是台灣社會主流民意，藍白合不是為了國家、人民，是為了政黨利益、分配權力，民眾才不放心交給他們治理。

賴清德進場時，支持者熱情揮旗，不少人爭先搶著跟賴清德擊掌。賴清德致詞時向支持者喊話，何博文這一席是指標性席次，除了是新北第一選區，何博文頭旗拿得穩，勝利就一定來，也是國會是否過半的關鍵。

賴清德說，他認識何博文超過30年，這次為了選立委，放棄選議員，更放棄板橋到第一選區，又有前立委呂孫綾禮讓相挺，團結力量大，會讓何博文當選。

賴清德說，何博文提出地方政見，包含在八里、林口推動輕軌，台61線延伸到北海岸、林口、桃園，再到南部，還有芝投公路、八里購物中心、海洋水族館等政見，相信會帶動第一選區的進步跟發展。

賴清德表示，他邀請駐美代表蕭美琴擔任副手，蕭美琴學經歷豐富，在美國可以找到好工作，但她疼惜台灣，願意承擔責任，不會計較利益，是理想的人選。他最近被問三組副手的看法，他只有一句話「We are the best.」。

賴清德指出，他跟蕭美琴對台灣有使命感，1996年是台灣第一次總統選舉，但中國不滿還發射飛彈，前總統李登輝稱有100套劇本可以應付，促使很多年輕人離開原有的工作投入政治，包含自己辭去醫生的工作，27年過去，他保護台灣的意志跟決心沒有改變，比過去堅強。

第二，台灣沒什麼天然資源，又被中國百般欺負，但這幾年國際社會肯定台灣，讓台灣走向世界迎向未來，有人說要接受九二共識、一個中國原則，還有人說兩岸一家親，都是犧牲台灣主權，俗話說靠山山倒、倚豬椆汝就死豬母，台灣要靠自己，不能走依賴中國的回頭路。

最後，賴清德說，第三，台灣現在遇到海內外很多挑戰，要靠穩健的團隊才能進步，他跟蕭美琴經歷豐富，背後又有蔡英文總統執政下帶領的團隊，人才濟濟，如果當選，會在正確的方向率領團隊，結合全民的力量，繼續穩健向前走。

民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會，不少支持者都來會場。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會，不少支持者都來會場。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席新北立委參選人何博文競總成立大會。記者江婉儀／攝影

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 何博文 賴清德 蕭美琴 2024北北基立委

延伸閱讀

被質疑「未辭中廣董事長？」趙少康：看出賴清德真怕我

直搗賴清德本命區！侯友宜、趙少康組合首場造勢明晚在台南

藍綠白角逐台灣總統 外媒聚焦台海局勢恐再度緊張

影／謝志忠、謝子涵競總成立 賴清德站台千人喊「凍蒜」

相關新聞

夢醒時分！沈富雄拿新民調打臉曝「藍白必合是錯誤想法」：開始棄保了

藍白合以破局收場，郭台銘在昨（24）日宣布退選，明年大選確定由藍綠白三方角逐。而根據《美麗島電子報》最新公布的第77波民調顯示，民進黨參選人賴清德以31.4%支持度些微領先，國民黨參選人侯友宜以31.1%步步緊逼，兩人差距僅剩0.3%，民眾黨參選人柯文哲則以25.2%列居第三。對此，前立委沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。

藍綠白角逐台灣總統 外媒聚焦台海局勢恐再度緊張

台灣總統選舉三足鼎立，外國媒體報導多提到，反對黨未能整合，對執政黨有利，此外，北京期待落空恐導致台海局勢再度緊張。

柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

藍白合破局，民眾黨總統候選人柯文哲前幕僚吳靜怡今天在臉書表示，藍白分裂後的柯文哲，像是軟弱無力的網紅。競選總幹事黃珊珊，...

登記侯副手後趙少康桃園首場造勢 批賴清德保護台灣是笑話

國民黨總統參選人侯友宜攜手副手趙少康登記參選，登記後第1個周末，今至桃園平鎮出席與立委呂玉玲聯合競選總部成立，趙少康不斷...

侯友宜再質疑柯文哲誠信問題 柯辦：兄弟登山各自努力

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，除總統選舉外，藍白在立委選舉等議題還是可以合作。國民黨總統參選人侯友宜今天說...

封殺柯文哲 黃健庭：他黨總統參選人不可站國民黨的台

國民黨秘書長黃健庭今出席國民黨中山大同區黨慶活動，國民黨主席朱立倫今日稍早似乎釋出在野陣營合作可能，對此黃強調，國民黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。