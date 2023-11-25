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被質疑「未辭中廣董事長？」趙少康：看出賴清德真怕我

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜（前左2）攜手副手趙少康（前右2）登記參選，對於綠營問趙未辭中廣董事長怎麼看，侯回應，一切依法行政。(記者翁唯真／攝影)
總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜（前左2）攜手副手趙少康（前右2）登記參選，對於綠營問趙未辭中廣董事長怎麼看，侯回應，一切依法行政。(記者翁唯真／攝影)

總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜攜手副手趙少康登記參選，不過昨對手民進黨總統參選人賴清德問侯，趙未請辭中廣董事長職務侯能不能接受。侯今受訪回應，一切依法辦理，反觀NCC這幾年在賴執政期間，哪些電視台該下架都是他們說了算。趙也說，「可以看出，賴清德真的怕我」。

侯友宜今和趙少康至桃園平鎮出席與立委呂玉玲聯合競選總部成立表示，一切皆依法辦理，趙少康會講得很清楚。最重要的要請教賴這幾年執政，NCC都聽賴的，順他者昌逆他者亡，完全控制言論，哪個電視台該上架下架都是賴說的算，這樣做人民如何接受？

趙表示，中廣董事長不是什麼偉大的職位，一切都依法，加上廣電法規定的很清楚。他現在是參選人所有節目都停了，而且還向中廣請假，已經超過法律，廣電法並無規定他要請假。

至於NCC如果請趙去陳述意見，趙是否會去，趙說「我會去啊」，但要主持才陳述不主持有什麼好陳述，法律就在那不依法行政嗎？民進黨連法都不遵守嗎，可以看出賴的酷吏形象，法在那為什麼不按照法律，還要講道德，民進黨有什麼道德，貪汙腐敗、桃花一大堆，有臉談道德笑死人。

趙說，談及法律民進黨、賴清德有依法行政嗎？賴莫名其妙說要問侯，那為什麼不去問NCC賴需不需要辭職，如果NCC說賴要辭職要講為什麼。也有媒體昨天去問NCC，也說不必請辭。

趙表示，他已經不干涉中廣業務也不主持節目，賴還說政媒雙棲開什麼玩笑，民進黨經費都補助給綠色媒體，這根本是政媒串通勾結，民進黨不檢討還好意思講。NCC這幾年做盡不公不義，把中天52台沒收，愛給誰執照就給誰執照，不給誰就拿走，賴不檢討這個來檢討他，不是太好笑了嗎？

「也可以看出，賴清德真的怕我」，趙說，最近幾個即時民調也顯示，國民黨已經超越他，相信很快能看出結果，賴清德不要怕啦。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 中廣 呂玉玲 侯友宜

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