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藍白分道郭不選 侯康、柯盈與賴蕭爭雄

聯合報／ 記者侯俐安屈彥辰林縉明程遠述／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）及副總統參選人趙少康（右）昨天前往中選會完成參選登記。記者季相儒／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）及副總統參選人趙少康（右）昨天前往中選會完成參選登記。記者季相儒／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲（右）及副總統參選人吳欣盈（左）昨天前往中選會完成參選登記。記者季相儒／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（右）及副總統參選人吳欣盈（左）昨天前往中選會完成參選登記。記者季相儒／攝影

「藍白合」破局後，國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」趕在最後一天到中選會登記參選，與民進黨「賴蕭配」形成三腳督選戰之勢；鴻海創辦人郭台銘則是在登記截止發表聲明，宣布退出總統大選。各黨整隊完成，二○二四年總統大選正式鳴槍起跑。

前晚藍白郭五巨頭會後，藍白分道揚鑣。柯文哲昨中午先到中選會完成總統參選登記，副手是民眾黨不分區立委、新光集團第三代「大公主」吳欣盈；侯友宜隨後也偕搭檔、中廣董事長趙少康登記。兩組人馬將和已登記的民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴逐鹿中原。

柯文哲、吳欣盈現身中選會登記時，兩人別上民眾黨配色的「ＫＰ」胸章，柯文哲表情略顯嚴肅，拍照時才露出微笑，支持者高喊「最好選擇，台灣會贏」。

柯：義無反顧拚一次

柯文哲發表參選宣言說，他過去也支持民進黨，沒想到有一天會站在民進黨對面，台灣正面臨很多挑戰，民進黨完全執政卻沒有完全改革，為了下一代、為了國家，他必須挺身而出，「團結一切可團結的力量，義無反顧拚一次」。柯文哲表示，選擇吳欣盈當副手，主要是因為兩人互補性高，事先已先徵詢可能人選，且經過黨內選決會投票，吳欣盈以滿高的票數通過。

侯：顧好台灣好兆頭

國民黨昨天召開中常會，黨中央外面聚集大批藍營支持者，侯友宜抵達現場時，「凍蒜」聲不絕於耳。國民黨主席朱立倫在會中宣布侯友宜副手搭檔為趙少康。

侯友宜、趙少康隨後前往中選會登記，現場民眾高喊「人民好康，顧好台灣」。侯全程面帶笑容，趙因資料未預先送，當場核對、補簽名，最後順利完成登記。侯友宜說，接下來會和趙少康並肩作戰，「顧好台灣，人民好康」，昨天登記就是好兆頭，「中華民國一定在我們手裡贏回來」。

「藍白合」破局，柯文哲表示，藍白除了總統選舉，兄弟登山各自努力外，像是立委選舉、立法院正副院長選舉等，還有很多地方可以合作，不用彼此攻擊，「因為真正需要贏的是民進黨總統參選人賴清德，不是柯文哲跟侯友宜對打。」盼接下來秉持不攻擊國民黨原則。

藍白合破局後，國民黨中央昨天下達嚴明黨紀指令，禁止總統、區域立委參選人邀柯文哲、吳欣盈及民眾黨不分區被提名人助講、助選或助勢；但藍白原本合作的區域立委選區，如台中一選區，將不禁止國民黨參選人幫民眾黨立委參選人蔡壁如助選。

侯友宜未多做回應，僅表示和國民黨及十五縣市首長、立委參選人與基層里長，心連心打團隊戰。趙少康則說，不會攻柯文哲，柯文哲不是主要目標，民進黨才是主要目標，柯文哲不要過分，柯文哲的支持者也是要爭取的。

315人登記選區域立委

中選會昨天表示，第十六任總統、副總統及第十一屆立委選舉參選人已於昨天完成登記，共有三組總統、副總統選舉參選人完成登記，三一五位區域立委參選人、十位平地原住民立委參選人及十位山地原住民立委參選人完成登記，全國不分區及僑居國外國民立委選舉則有十六個政黨，共提出一七八位參選人名單。與上屆相較，區域立委減少九十七人登記參選，不分區及僑選少了三個政黨、卅九人登記。

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