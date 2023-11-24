新聞眼／「公親」郭董擺鴻門宴 難成桶箍

在總統大選登記截止的最後關鍵時刻，已完成總統參選獨立連署的鴻海創辦人郭台銘昨天主導辦了一場在野整合會談，好不容易藍白總統參選人侯友宜、柯文哲和國民黨主席朱立倫，以及「藍白六點協議」見證人、前總統馬英九齊聚一堂，卻是不歡而散，成了無言的結局，令郭台銘感嘆不已。

郭台銘是成功企業家，關心國家、懂產業和科技、有國際視野，也熱心公益，是兼具高度、格局和視野領導人，這次以理念力拚獨立連署，以有效連署數九十萬份取得參選總統的資格，是非常了不起的成績。

但是在野力量分散，勝選機會渺茫，郭台銘也深知此道理，而他倡議的主流民意大聯盟，如果缺少柯文哲和侯友宜，根本不可能成形，因此他跳出來主導昨天的三方會談會議，可是郭台銘明明是在侯友宜請託下出來當桶箍，要化解藍白紛爭、促成在野整合，但他一開始就和柯文哲站到了同一陣線，公親卻不公親，是昨天不歡而散的主因。

柯文哲不願意回到他信任的見證人、前總統馬英九的基金會會談，郭台銘就訂了飯店房間；柯文哲不願意公開會談，郭台銘力主馬朱不能夠參加，甚至還嘲諷兩人是不速之客，對前元首和政黨主席非常不尊敬；郭台銘要求馬英九發表意見，馬當場拒絕用麥克風發言，還說「我是見證人不發言」，就是在跟郭台銘說你要扮公親就不能發言。

大老闆郭台銘向來豪氣加霸氣，這一套在商場吃得開，在高深莫測、爾虞我詐的政治場域，大老闆行事風格就顯得「太直率」，他指揮要求馬朱去喝咖啡，已經相當無禮，還毫不避諱地說，兩人不請自來，原本是三票，二比一，現在是五票，該怎麼算，坐實了這場號稱在野整合大會談，其實是請侯入甕，就是要在密室小房間，以二比一迫侯友宜當副手，用這樣幾近強迫的方式來完成所謂公平公開的整合。

郭辦發言人黃士修要求麥克風消音、直指國民黨民調不公的粗暴表現，更是這場會談破局的最大敗筆，也讓朱立倫有了走人散場理由。

郭台銘既有整合在野的格局高度，就應有成功不必在我，但成功必定有我的胸懷與無私，可惜郭台銘角色認知錯亂，混淆自己應該在這場在野整合所扮演具高度的桶箍，又是大哥說了算，結果把在野整合大會弄成一場鴻門宴，實在可惜。

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