柯文哲與副手今上午登記 吳欣盈呼聲最高

藍白郭三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲雖未鬆口藍白合破局，但柯陣營昨晚發布採訪通知，柯文哲今天上午十一時將與副手前往中央選舉委員會登記參選。據了解，柯文哲副手口袋名單有兩到三人，其中以民眾黨立委吳欣盈呼聲最高，柯辦表示到中選會登記就知道人選了。

今天是總統登記參選最後一天，昨天藍白郭三方會談未達成共識，外界關注藍白合是否破局？柯文哲昨在會談結束離場時面對媒體追問不發一語，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡喊出「明天見」，引發聯想。

藍白合是否破局？柯文哲競選總幹事黃珊珊說，外界看到的東西跟她看到的東西不一樣嗎？柯文哲今天當然會前往登記，不出現難道是不選嗎？至於是否柯、郭各選各的，以及柯文哲副手人選，黃珊珊說「不要問我，我不知道」。

據了解，柯文哲有幾個副手口袋人選，包括前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮、吳欣盈、台北市前副市長鄧家基等人，但已確定排除鴻海創辦人郭台銘及郭的副手搭檔賴佩霞、黃珊珊等人。

柯文哲先前開出副手三大條件包括女性、中南部、企業界，之前傳出柯屬意找鄒開蓮搭檔副手時，柯並未否認，還委由鄒開蓮協助安排訪美行程，但據傳鄒家人反對。吳欣盈則具備國際經驗、格局跟高度，柯甚至曾對黨內稱讚吳欣盈是民眾黨的蕭美琴，兩位傳聞人選都具有補足柯文哲國際及企業關係較弱的一塊。

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