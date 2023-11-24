聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲與副手今上午登記 吳欣盈呼聲最高

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
藍白郭三方會談，最後不歡而散，留下空盪盪的椅子，藍白下一步會怎麼走？記者林俊良／攝影
藍白郭三方會談，最後不歡而散，留下空盪盪的椅子，藍白下一步會怎麼走？記者林俊良／攝影

藍白郭三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲雖未鬆口藍白合破局，但柯陣營昨晚發布採訪通知，柯文哲今天上午十一時將與副手前往中央選舉委員會登記參選。據了解，柯文哲副手口袋名單有兩到三人，其中以民眾黨立委吳欣盈呼聲最高，柯辦表示到中選會登記就知道人選了。

今天是總統登記參選最後一天，昨天藍白郭三方會談未達成共識，外界關注藍白合是否破局？柯文哲昨在會談結束離場時面對媒體追問不發一語，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡喊出「明天見」，引發聯想。

藍白合是否破局？柯文哲競選總幹事黃珊珊說，外界看到的東西跟她看到的東西不一樣嗎？柯文哲今天當然會前往登記，不出現難道是不選嗎？至於是否柯、郭各選各的，以及柯文哲副手人選，黃珊珊說「不要問我，我不知道」。

據了解，柯文哲有幾個副手口袋人選，包括前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮、吳欣盈、台北市前副市長鄧家基等人，但已確定排除鴻海創辦人郭台銘及郭的副手搭檔賴佩霞、黃珊珊等人。

柯文哲先前開出副手三大條件包括女性、中南部、企業界，之前傳出柯屬意找鄒開蓮搭檔副手時，柯並未否認，還委由鄒開蓮協助安排訪美行程，但據傳鄒家人反對。吳欣盈則具備國際經驗、格局跟高度，柯甚至曾對黨內稱讚吳欣盈是民眾黨的蕭美琴，兩位傳聞人選都具有補足柯文哲國際及企業關係較弱的一塊。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 鄒開蓮 黃珊珊 鄧家基 陳智菡 郭台銘 吳欣盈

延伸閱讀

撐到最後一刻 侯友宜明天11點45分登記正副總統

藍白郭會談無結論！馬英九、朱立倫、侯友宜離席 柯文哲神情落寞

不滿侯友宜在記者會念出私人簡訊 柯文哲怒：只有名嘴側翼才這樣

侯友宜、柯文哲、郭台銘同框 稍晚將在君悅2538號房會談

相關新聞

藍白郭會談不歡而散 柯、侯上午將先後登記參選總統

總統大選登記今天下午五時截止。藍白郭三方會談昨天下午登場，歷經一小時十八分不歡而散。民眾黨總統參選人柯文哲競辦宣布，柯今...

關鍵24小時 侯、柯、郭各自出招

藍白合最後一哩路急轉直下，前天傍晚鴻海創辦人郭台銘公布藍白總統參選人侯友宜、柯文哲的通聯紀錄，邀約三人會談，昨天上午柯文...

國民黨今開中常會 侯友宜副手將亮相

國民黨昨晚舉行記者會，黨發言人楊智伃表示，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜在昨天下午的會談中受到很...

新聞眼／「公親」郭董擺鴻門宴 難成桶箍

在總統大選登記截止的最後關鍵時刻，已完成總統參選獨立連署的鴻海創辦人郭台銘昨天主導辦了一場在野整合會談，好不容易藍白總統...

柯文哲與副手今上午登記 吳欣盈呼聲最高

藍白郭三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲雖未鬆口藍白合破局，但柯陣營昨晚發布採訪通知，柯文哲今天上午十一時將與副手...

綠營難撼動金馬 離島決戰澎湖

金門、馬祖、澎湖3離島選情大不同，金馬是藍營「超級鐵票區」，兩岸關係不利民進黨政府，國民黨估總統大選藍營至少可守住8成選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。