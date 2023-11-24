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侯友宜念簡訊 柯文哲氣回嗆 場面火爆

聯合報／ 記者鄭媁林縉明侯俐安／台北報導
藍白郭三方會談，國民黨總統參選人侯友宜（左圖）唸出民眾黨總統參選人柯文哲（右圖）傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。記者杜建重/攝影
藍白郭三方會談，國民黨總統參選人侯友宜（左圖）唸出民眾黨總統參選人柯文哲（右圖）傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。記者杜建重/攝影

藍白郭三方會談昨天火爆展開，鴻海創辦人郭台銘自稱是「主人」，指他只有邀請國民黨總統參選人侯友宜，沒想到前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也到場，郭稱呼兩人為「重量級的不速之客」。侯更公布柯文哲傳的簡訊內容，讓柯一度氣到漲紅了臉，甚至無奈閉眼摸額頭。

侯友宜在馬、朱發言後，經詢問柯文哲，取得柯同意後，侯念出柯的簡訊，在提出希望侯、柯，或是侯、柯、郭見面後，柯提到「如果Credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，需要公開見面」。

郭台銘致詞指出，當初談好三方會談就是柯郭侯三個人，加上各帶一名幕僚，前總統馬英九的地位高，絕對不適合當幕僚，但因為昨天飯店很滿，突然多了兩位重量級不速之客，經過與柯文哲商討，決定維持三人在房間會談方案，並備有攝影器材錄影存證，馬英九、朱立倫可至另一房間休息等待。

郭台銘還說，「當初保證一定是三個人，三個人三票，二比一或幾比幾都可以討論，但是如果變成五個人，票數怎麼算」，讓他當主人的很為難，三方會談還是需要一點私密性。

國民黨總統參選人侯友宜在徵得柯文哲同意下，昨在三方會談前念出柯文哲傳給侯的簡訊內容。侯友宜在念簡訊內容時，柯文哲競選總幹事黃珊珊急忙上台把手機遞給柯文哲，兩人交頭接耳談話後，柯文哲一度氣到漲紅了臉，甚至無奈閉眼摸額頭。

輪到柯文哲發言時重砲回嗆，他雖然同意念出簡訊內容，但在決定台灣未來命運重要時刻，「把私人簡訊內容念出來，這是只有名嘴跟側翼才會做的事情 」。侯友宜反駁，事前有徵得同意，柯文哲怒回，「不要打斷我」，場面一度火爆。

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