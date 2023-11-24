侯友宜：絕無讓6％ 不接受人格侮辱

藍白郭昨天三方會談，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲再度為民調爭議交鋒。侯重申，絕無讓六％，完全不接受人格侮辱、這是他的底線；協商過程柯很清楚，「人要對自己簽的內容負責、要有誠信。」柯表示，當初簽署的六點協議仍有效，他到現在還是遵守，只是在民調部分卡住。

侯友宜說，他在幾十年來公務生涯中，最重視團隊、紀律、誠信。國民黨接受柯文哲的全民調，柯也同意誤差範圍內，平手看待「侯柯」，這些都是白紙黑字，寫得清清楚楚。當天要簽六點協議時，前總統馬英九逐字看、柯辦發言人陳智菡也提醒，柯還是簽了。

侯友宜說，大家要互相有誠信，他這輩子最重視誠信，國家領導人做事情談判說好了，簽了就是要負責任。他相信柯文哲對於統計誤差，絕對不是到郭台銘家惡補統計學。

柯文哲說，在野整合是希望組成最強組合，促成政黨輪替，侯友宜至今還在糾結民調讓多少，如果單純看民調，侯友宜只有一個贏，其他都是輸，所以今天要討論如何贏得這場選舉。柯文哲說，既然民調爭議無法解決，現在要思考下一步怎麼做對台灣最好。

國民黨主席朱立倫在第二輪談話時表示，不再討論民調，但仍要還原事實，「藍白協商從未談到讓幾趴」，無論侯柯、柯侯，所有民調證明，合就會贏「賴蕭配」、分的話很危險；他才會跟柯說，「如果你們真的證明某一方超強，或某一方會贏、不會贏，今天也不必坐在這裡。」

此時，郭辦發言人黃士修發言時表示，由於現場會議室場地借到七點，時間有限；站在郭台銘的立場，真心不希望藍白執著在民調爭議上，如同郭台銘也不會要求朱立倫去檢視今年五月的十幾份民調。朱立倫聽聞大聲怒斥，千萬不要侮辱五月份的民調，「那三份參考民調，每一份都是真實的，絕對禁得起考驗，」他說，用汙衊方式，絕對不是大家願意見到的。語畢即與侯、馬起身離場。

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